Condenan a sujeto que disparó contra agente del CTI e intentó hurtar 58 millones de pesos

Según las investigaciones, los hechos se registraron cuando el señalado atacó a un ciudadano porque este, había retirado 58 millones de pesos de una entidad bancaria.

Embarazada en cárcel
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
04:23 p. m.
Un juez de circuito de Cali condenó a 10 años y 5 meses de prisión a Jorge Eliécer Saavedra Tabares, responsable de un violento intento de hurto ocurrido en el barrio Santa Mónica Residencial el pasado 27 de junio.

Condenan a sujeto que, en medio de un intento de hurto, disparó a servidor del CTI

Según las investigaciones, los hechos se registraron cuando el señalado atacó a un ciudadano porque este, había retirado 58 millones de pesos de una entidad bancaria, producto de la compraventa de un vehículo.

Saavedra Tabares, quien se movilizaba como parrillero en una motocicleta, interceptó al ciudadano con la intención de robar el dinero.

Durante el asalto, un servidor del CTI intervino para evitar el robo, generándose un intercambio de disparos.

El delincuente resultó herido, al igual que el funcionario judicial, quien recibió un impacto en una de sus manos. A pesar de intentar huir, Saavedra Tabares fue capturado poco después del hecho.

“La Fiscalía demostró la participación del sentenciado en el intento de hurto de 58 millones de pesos que un ciudadano había retirado de una entidad bancaria, tras la compraventa de un vehículo. El ente acusador demostró que Saavedra Tabares se movilizaba como parrillero en una motocicleta en la que abordó de manera violenta a las víctimas quienes transportaban el dinero”, indicó la Fiscalía.

En el proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad del acusado en los delitos de homicidio tentado, hurto calificado tentado y porte ilegal de armas de fuego, todos agravados.

Sujeto disparó contra servidor del CTI y ahora deberá pagar 10 años de cárcel

Saavedra Tabares aceptó los cargos en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía, lo que permitió dictar sentencia anticipada.

Por disposición del juez, el condenado deberá cumplir la pena en un centro carcelario, y la sentencia quedó en firme.

