Gran donatón en Antioquia busca recolectar alimento para más de cuatro mil animales

La nueva jornada se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre y se busca recolectar 25 toneladas de alimento.

octubre 14 de 2025
03:15 p. m.
La nueva versión de la Donatón por los Animales busca alimentar a más de cuatro mil peluditos de diferentes fundaciones y hogares de paso en Antioquia.

Dicha iniciativa tiene como objetivo ayudar a miles de animales que, al haber vivido en condiciones de vulnerabilidad, buscan una segunda oportunidad en estos refugios.

Donatón por los Animales 2025

La Asociación Donatón por los Animales llevará a cabo, los próximos 25 y 26 de octubre, la nueva jornada de recolección de alimento en alianza con Laika, como patrocinador oficial, y el apoyo de organizaciones aliadas como Fundación Kronos, Fundación Fiel Amigo, Andrés Preciado y RMNG.

Con este evento se espera recolectar 25 toneladas de alimento para garantizar la comida de más de cuatro mil animales que habitan en diferentes hogares de paso y fundaciones de todo el departamento.

Por esto, las personas interesadas en realizar la donación del alimento podrán acercarse a tres puntos de acopio, tales como: tiendas de Laika, Arkadia, El Poblado, en Agua Bendita, y Llano Grande.

“Vamos a apoyar a 39 fundaciones y hogares de paso que suman 4.300 peludos. Es algo nunca antes visto en Colombia… ustedes saben los difícil que es conseguir comida para las fundaciones y estos son los espacios que se deben abrir para facilitar esta tarea”, explicó Andrés Preciado, activista y organizador del evento.

Dentro de las donaciones se recibirá concentrado para perros, gatos, tapas plásticas y aportes económicos. La información se encuentra disponible en las páginas oficiales de Donatón por los Animales.

¿En dónde se llevará a cabo la jornada?

Los organizadores se encontrarán, durante el 25 y 26 de octubre, ubicados en la sede de Laika, en El Poblado, en donde también se abrirá un espacio para compartir algunas de las historias más conmovedoras que las 39 fundaciones han protagonizado con sus rescates.

Así mismo, se realizarán charlas sobre tenencia responsable, respeto por los animales y el fortalecimiento de su defensa en la región desde diferentes proteccionistas y rescatistas que trabajan con animales de todo el país.

“Sabemos que no es una tarea fácil, pero confiamos en la solidaridad que tantas veces ha demostrado que, cuando nos unimos, los milagros suceden”, afirmó la Asociación.

