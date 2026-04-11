¿Cuál es la principal causa de contaminación del aire en Bogotá? Distrito se pronunció

Crece la polémica tras el trino del presidente Gustavo Petro en el que se refiere a la calidad del aire en Bogotá.

En la publicación, el mandatario aseguró que una de las principales causas de muerte en la capital es el uso de hidrocarburos, sobre todo en zonas del sur y occidente.

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A esto, el presidente agregó que es necesario pasar de los medios de transporte tradicionales a alternativas más limpias como la moto eléctrica, la bicicleta y la red de metro.

El metro subterráneo y el sistema de tranvías, los parques y ciclovías son fundamental para la vida en Bogotá.

“El mayor problema proviene del polvo de vías sin pavimentar”

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, manifestó que el diagnóstico del presidente “está absolutamente desactualizado, confuso y alarmista”.

Además, el Distrito reiteró que los vehículos particulares no son la principal fuente de contaminación en Bogotá, pues estos aportan menos del 2% del material particulado que afecta la salud.

Para la Secretaría de Ambiente, el mayor problema proviene del polvo que se desprende de las vías sin pavimentar en la ciudad.

Sin embargo, las autoridades aseguran que la calidad el aire en la capital se ha mantenido en niveles de bajo riesgo, aunque hay factores externos que afectan las mediciones.

Distrito hace un llamado al gobierno

Finalmente, la secretaria hizo un llamado al Gobierno Nacional para que coopere en el mejoramiento de la calidad del aire que respiran los bogotanos.

Según Soto, esto se podría hacer controlando los incendios forestales provocados en la Orinoquía y la Amazonía, cuya contaminación llega hasta el centro del país debido a los vientos.

Un estudio distrital también advierte que miles de muertes se habrían podido evitar en años anteriores, si se hubiera trabajado por mejorar la calidad del aire.