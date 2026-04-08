¿Qué fue lo que pasó realmente con los pagos a trabajadores del Metro? La Empresa Metro ya lo aclaró

El presunto incumplimientos en pagos a trabajadores de la Primera Línea del Metro de Bogotá generó repercusiones tras las manifestaciones que paralizaron la movilidad.

El pasado lunes 6 de abril, hacia las 9:16 de la mañana, un grupo de trabajadores vinculados al proyecto, a través de subcontratistas del concesionario Metro Línea 1, bloqueó ambos sentidos de la avenida NQS con Primero de Mayo, generando caos en la operación de Transmilenio.

Los buses troncales tuvieron que detener su recorrido en ese corredor: en sentido sur-norte antes de llegar a la Primero de Mayo y en sentido norte-sur a la altura de la estación Santa Isabel.

¿Por qué protestaron los trabajadores de la Línea del Metro de Bogotá?

La protesta estuvo motivada por denuncias directas de trabajadores que aseguran no haber recibido sus pagos.

Uno de ellos, quien se identificó como ayudante de obra, expuso públicamente su situación:

Soy ayudante de obra, trabajo en la primera línea del metro y trabajo para la empresa Gracotec. No nos han pagado la quincena ni tampoco las horas extra.

El mismo trabajador también señaló presuntas inconsistencias en los desembolsos.

"Hay pagos irregulares, hay cosas que no aparecen. Nos deben la quincena, las horas extras y otros pagos que no han cumplido", afirmó, dejando claro que la falta de respuestas fue lo que llevó a los manifestantes a tomarse la vía:

Por eso decidimos salir a protestar, porque no nos están cumpliendo.

Empresa Metro respondió a las manifestaciones y aclaró lo sucedido

En medio de las manifestaciones, se registró además un hecho que agravó la situación: la afectación a un bus de Transmilenio, lo que fue calificado como un acto vandálico.

Frente a esto, la Empresa Metro de Bogotá aclaró que la persona involucrada en ese hecho no pertenece a su planta ni es contratista directo, sino que estaría vinculado a subcontratistas del concesionario Metro Línea 1.

La entidad solicitó la identificación del responsable para adelantar las acciones legales correspondientes y reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia que ponga en riesgo a los ciudadanos o afecte el funcionamiento del sistema de transporte público.

En cuanto al fondo del conflicto, la Empresa Metro fue enfática en señalar que se encuentra al día con los pagos al concesionario Metro Línea 1 S.A.S. y explicó que este ha suscrito contratos con más de 200 subcontratistas bajo acuerdos de carácter privado.

Por ello, indicó que cualquier inconveniente relacionado con pagos debe ser tramitado directamente entre esos subcontratistas y el concesionario.

También recordó que existen mecanismos legales establecidos para resolver controversias contractuales sin afectar la ejecución del proyecto, y resaltó que el concesionario tiene la obligación de garantizar el avance de la obra y evitar interrupciones.