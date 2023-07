¿Cuál es la situación de inseguridad en Colombia?

La ola de inseguridad que padecen, desde hace varios días, varias ciudades de Colombia no solo preocupa a los ciudadanos, sino también a los alcaldes y demás mandatarios.

En Barranquilla y su área metropolitana, siete estaciones de combustible paralizaron sus servicios ante el asedio de bandas extorsionistas que, al parecer, amenazan a sus víctimas desde las cárceles.

Este hecho provocó un fuerte cuestionamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre el trabajo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

La procuradora general criticó la gestión del Inpec, señalando que no están cumpliendo con su labor y que estarían favoreciendo el incremento de crímenes en la ciudad.

“Cuando son trasladados, lo que hace es que en el nuevo centro carcelario se haga lo mismo: se le entreguen los celulares y operen las extorsiones, operan las consignaciones. Uno se entiende cómo extorsionan y dan cuentas bancarias, cuentas de ahorro, e inclusive utilizando Nequi”, señaló Margarita cabello, procuradora general de la nación.

La procuradora no fue la única en levantar la voz contra el Inpec. El alcalde barranquilla acusó de cómplices a los funcionarios de las cárceles que facilitan el uso de celulares entre la población privada de la libertad.



“Tenemos información de que los autores intelectuales o quienes dieron la orden estaban en dos cárceles fuera del departamento del Atlántico. No podemos permitir que cada mes tengamos que pedirle al Inpec que no le facilite celulares a estos criminales. Se están volviendo cómplices de extorsiones, de delitos y de atentados homicidas”, indicó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

Según datos de intendencia, las llamadas desde las cárceles las harían alias ‘Cachetes’, alias ‘J.J’ y alias ‘Bandi’, cabecillas de bandas que delinquen en municipios de Atlántico.

Por otra parte, las alarmas se encienden en la ciudad debido a las constantes extorsiones. Recientemente, mediante un operativo la Policía, se capturó a cuatro personas en el barrio Carlos Meisel acusadas de extorsión y tráfico de drogas en la zona.

No obstante, a pesar de los operativos hay una preocupante cifra revelada por el personero de la ciudad: la extorsión se ha incrementado en más de un 500% con respecto a los dos años anteriores.



¿Cómo está Cúcuta en materia de seguridad?

Los ciudadanos en la capital de Norte de Santander realizan plantones para pedir mayor seguridad. Se han registrado 130 muertes violentas en 181 días. El aumento de extorsiones, robos y sicariatos es el panorama que a diario se vive en la ciudad.

Con la frase: "Cúcuta nos duele", los cucuteños enviaron un poderoso mensaje pidiendo mejores acciones para contrarrestar la violencia, pues en promedio cada 34 horas ocurre un asesinato en la ciudad.

Las autoridades aseguran que la mayoría de casos se deben a la disputa entre bandas delincuenciales. El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, señaló que “más del 90% de los asesinatos y de los homicidios son por las rutas del narcotráfico. Todos somos testigos de este gran problema que tenemos y obviamente ahí está la solución: educación acompañamiento a nuestros empresarios”.

La Policía indicó que en las últimas horas fue capturado alias ‘Jesús’ y se entregó a la Fiscalía alias ‘Coly’, dos de los sicarios más buscados en la capital nortesantandereana. Sin embargo, estas acciones parecen no ser suficientes para disminuir las cifras de violencia que azota a la ciudad.

Robo en Medellín

Un sujeto robó ocho veces el mismo establecimiento comercial en el occidente de Medellín y solo fue capturado en la novena ocasión en la que intentó hacerlo.

Las trabajadoras del lugar alertaron a las autoridades y se logró su detención en flagrancia. Los informes indican que el delincuente fue identificado por un tatuaje.

Ante este hecho, los ciudadanos se preocupan por la poca eficiencia de las autoridades para combatir estos crímenes, puesto que pese a que nos delincuentes reinciden muchas veces en los delitos, no se toman las medidas respectivas para frenarlos.

Inseguridad en Cartagena

Recientemente, se conoció el caso de un hombre que fue atacado por un delincuente, quien intentó hurtarle sus pertenencias. Ante esto, la víctima opuso resistencia y terminó recibiendo un disparo con arma de fuego y varios golpes.

En redes sociales, muchos usuarios han criticado a los vecinos del sector, quienes observaron lo ocurrido y no hicieron nada la respecto. Afortunadamente, el sujeto fue atendido oportunamente y se encuentra fuera de peligro.

Opiniones de expertos

Por su parte, Mauricio Franco, analista de seguridad de Cúcuta, señaló que el Gobierno no ha implementado planes específicos y estrictos para combatir el crimen. Para ello se necesitarían equipos especializados y de última tecnología que ayuden verdaderamente a ejercer control en las ciudades.

En contraste, el analista Santiago Tobón argumentó que los homicidios en Medellín han disminuido puede que este sea el año menos violento para la ciudad. Se espera la tasa de asesinatos disminuya a 12 por cada 100 mil habitantes.