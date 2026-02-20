¡Tembló masivamente en Colombia hoy 20 de febrero de 2026! Esto se reportó

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 15 temblores en el país durante este 20 de febrero de 2026.

De acuerdo con la entidad, el primero fue exactamente a la 1:07 de la madrugada, en Los Santos, Santander.

¿En dónde han sido los otros? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 20 de febrero de 2026

1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 20 de febrero de 2026

1:21 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Vigía del Fuerte (Antioquia), a 30 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 56 de Dabeiba (Antioquia).

1:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

4:29 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 90 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 18 de El Águila (Valle del Cauca).

5:47 a.m.

Epicentro: Hatillo de Loba, Bolívar.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 75 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Hatillo de Loba (Bolívar), a 3 de San Martín de Loba (Bolívar) y a 12 de El Banco (Magdalena).

7:35 a.m.

Epicentro: Paz de Ariporo, Casanare.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de Puerto Rondón (Arauca), a 74 de Hato Corozal (Casanare) y a 82 de Paz de Ariporo (Casanare).

11:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

11:59 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de El Carmen (Santander), a 17 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 30 de Betulia (Santander).

2:09 p.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 53 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 62 de Dagua (Valle del Cauca) y a 74 de La Cumbre (Valle del Cauca).

2:31 p.m.

Epicentro: Calima, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 103 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Calima (El Darién) (Valle del Cauca), a 15 de Restrepo (Valle del Cauca) y a 30 de Dagua (Valle del Cauca).

3:52 p.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 128 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 8 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 10 de Sutatausa (Cundinamarca).

4:07 p.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Lejanías (Meta), a 26 de Mesetas (Meta) y a 44 de San Juan de Arama (Meta).

5:21 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 21 de Uramita (Antioquia) y a 33 de Frontino (Antioquia).

5:39 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 121 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 126 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño) y a 140 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

5:52 p.m.

Epicentro: Filadelfia, Caldas.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Filadelfia (Caldas), a 11 de Quinchía (Risaralda) y a 16 de Riosucio (Caldas).