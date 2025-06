¿Cuál sería la condena para el menor señalado de disparar a Miguel Uribe Turbay?

El país sigue conmocionado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido sobre las 5 de la tarde de este sábado en un parque del barrio Modelia. Un menor de 14 años fue aprehendido, señalado de haber disparado contra el precandidato presidencial.

Durante una rueda de prensa, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió al futuro del joven, que será imputado en la tarde de este lunes 9 de junio por los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado y porte ilegal de armas.

Además, se espera que la Fiscalía pida medida privativa de la libertad en un centro especializado para menores de edad.

Esta sería la condena para menor que disparó a Miguel Uribe

Sobre la posible condena en contra del menor, la fiscal agregó que esta podría ser hasta de 8 años, según lo establece la Ley 1098 de 2006 del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que la privación de la libertad consistiría en una sanción con finalidad protectora, educativa y restaurativa, tal como lo establece la legislación para menores.

Sobre su caso, el director de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana, confirmó que en efecto se trata de un menor de 14 años, cuya familia también está siendo investigada.

De acuerdo con la fiscal, la complejidad de este sistema radica en el funcionamiento del sistema punitivo, que mucha a veces alimenta la forma de comisión de delitos y no la reincorporación de los infractores.

Más detalles de la investigación

Uno de los detalles que llama la atención de las autoridades es que no fue hallado el celular del menor agresor en el lugar de los hechos. No obstante, el director de la Policía aseguró que esto no serán impedimento para avanzar en las investigaciones.

Además, dijo que se pudo establecer que el arma de fuego usada para disparar a Uribe Turbay fue comprada en Estados Unidos en 202, y que se investiga cómo llegó a Colombia y por quién fue adquirida.

Por ahora, la Fiscalía solicitará que el menor involucrado en el hecho, quien se encuentra internado en la Clínica Colombia por una herida de bala en su pierna, sea trasladado al búnker de la Fiscalía para garantizar su seguridad.

Las autoridades confirmaron que el menor no tiene antecedentes penales.