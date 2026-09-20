Río Magdalena registra un descenso histórico: se complica la navegación en zonas pesqueras

Los habitantes de la ribera, en Barrancabermeja, Santander, se enfrentan a una situación crítica, por el fenómeno de El Niño y su impacto en el Magdalena.

Los últimos días se ha registrado un descenso sostenido en los niveles del río que, en algunos puntos, ha alcanzado su nivel más bajo, llegando, incluso, al metro de profundidad en su cauce.

El histórico descenso ha hecho, prácticamente, imposibles las labores de pesca en una comunidad que depende al 100% de esta actividad económica.

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La entrada a zonas pesqueras y sus comunidades aledañas es cada vez más difícil:

Didier González, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, visitó esta semana el “corregimiento Ciénaga El Opón”. Según explicó, “se comunica, principalmente, vía fluvial, a través del río Magdalena y ya es imposible llegar, porque la ciénaga, que lleva el mismo nombre, ha ido en descenso”.

Navegar en la Ciénaga del Opón y otros espejos de agua de Barrancabermeja se ha convertido en todo un reto para comunidades que, históricamente, han hecho su vida en torno al río y la pesca.

Pescadores pueden trabajar solo tres días por semana:

Para evitar “revolcar el agua”, el director de Gestión del Riesgo explicó que “los pescadores se han visto obligados a trabajar tres veces por semana, tres horas por día”.

“Los espejos de agua están en niveles críticos. No hay una cuarta, prácticamente, entre el fondo y el inicio de la sedimentación”; lo que, según González deja en una posición terrible a los habitantes de “este corregimiento de Barrancabermeja, que dependen 100% del río. Son 100 familias de pescadores que viven a orilla del río y, hoy ya no se puede llegar a ellos vía marítima”.