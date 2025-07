¿Cuáles son las impresiones frente a las precisiones y valoraciones judiciales que hace la juez en el caso Uribe?

Persisten las conversaciones alrededor del fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe este 28 de julio, fecha en la que fue señalado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal. En La Mesa Ancha analizamos el panorama.

RELACIONADO Lo que seguiría en el caso Álvaro Uribe tras hallarse culpable

¿Cuáles son las impresiones frente a las precisiones y valoraciones judiciales que hace la juez?

Germán Calderón España:

“Este es un fallo absolutamente contraevidente e inconstitucional porque la juez solamente tuvo en cuenta lo desfavorable al acusado, y hay un principio constitucional que nos prescribe que hay que tener en cuenta tanto lo favorable como lo desfavorable, y ella no hizo caso a ese principio”.

Julio César Iglesias:

“En principio uno defiende la igualdad ante la ley y eso significa que personas poderosas como el expresidente Álvaro Uribe respondan ante la justicia, pero también significa que esas personas reciban un tratamiento igual al de cualquier ciudadano, y por eso llama la atención sobre todo el aspecto de las pruebas, que fueron obtenidas de manera no tan clara como el asunto de las interceptaciones, que parece ser una casualidad lo que a estas alturas es muy ingenuo pensar que fue de tal manera, y parecieran pruebas irregulares. Eso se supone que la juez debió tenerlo en cuenta y validó las pruebas pero para eso está la segunda instancia, y creo que es importante no satanizar a la juez, hay que cuidarla, porque pudo actuar en derecho, o se pudo equivocar y eso lo va a determinar la segunda instancia, el tribunal que va a examinar la decisión. En ese sentido hay que respetar a las instituciones, pero eso no significa no controvertir puntos críticos”.

RELACIONADO Defensa de Uribe apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá

Maritza Aristizábal:

“Personas advierten que hay implicaciones más allá del fallo, y son validar unas interceptaciones que surgieron como casualidad, según lo planteó la Corte Suprema de Justicia, y después validar unas pruebas que en algún momento se dijo que pudieron haber estado manipuladas que son las de las grabaciones del reloj de Juan Guillermo Monsalve”.