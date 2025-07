Lo que seguiría en el caso Álvaro Uribe tras hallarse culpable

En medio de las reacciones que ha generado la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien dio su veredicto frente al caso del expresidente Álvaro Uribe, quien fue hallado culpable en primera instancia, tras la lectura de sentido de condenatorio en su contra, el exfiscal general Francisco Barbosa habló de las implicaciones de esta decisión histórica.

Álvaro Uribe es el primer expresidente colombiano en recibir un sentido de fallo condenatorio por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Asimismo, la jueza decidió absolverlo del cargo de soborno a testigos por el caso Hilda Niño.

Me parece que la jueza no presentó ninguna prueba técnica directa que justificara una condena y me parece que fue una violación a los derechos fundamentales del expresidente Álvaro Uribe en este caso concreto.