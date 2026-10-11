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Imputan en Cartagena a exempleado de empresa de seguridad que habría disparado contra menor a las afueras de un club de golf

El adolescente de 16 años habría recibido un tiro en la espalda, tras ser escoltado fuera de las instalaciones, en las que recogía pelotas para revenderlas.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 10 de 2026
09:47 p. m.
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Fue imputado en Cartagena, por el delito de homicidio agravado, Juan Carlos Lombana López, exsupervisor de una empresa de seguridad que estaría involucrado en la muerte de un adolescente, a las afueras de un club de golf.

Aunque decidió no aceptar los cargos que un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar le habría atribuido, un juez emitió en su contra la medida de aseguramiento en centro carcelario.

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¿Qué se sabe del crimen por el que fue imputado Lombana López en Cartagena?

Los hechos por los que es señalado Lombana López habrían ocurrido el 17 de abril de 2026, cuando la víctima y su mellizo, de 16 años, fueron descubiertos al interior del campo de golf, presuntamente, recogiendo las pelotas que caían en las trampas de agua para revenderlas.

El equipo de seguridad del campo de golf habría escoltado a ambos menores hacia la salida. Sin embargo, el ente investigador sugiere que el hoy procesado atacó a uno de los menores, cuando se encontraba fuera de las instalaciones:

“Cerca de la salida, el ahora procesado, presumiblemente, accionó un arma de fuego contra los jóvenes, impactando a uno de ellos en la espalda, quien murió cuando era trasladado a un centro médico”.

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Lombana López se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía:

En el comunicado en el que da a conocer la imputación de Lombana López, la Fiscalía reveló que él mismo se habría presentado de forma voluntaria ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el pasado 3 de noviembre.

Fue entonces cuando se produjo su detención, teniendo en cuenta que en su contra pesaba una orden de captura vigente.

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