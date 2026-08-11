¿Cuánto costaría la hora laboral en 2027 según las propuestas de aumento del mínimo?

La hora laboral en Colombia podría costar entre $9.005 y $11.548 en 2027, dependiendo del aumento que se acuerde para el salario mínimo. Las cifras corresponden a dos propuestas que ya están sobre la mesa: un incremento del 8 % planteado por empresarios y gremios, y otro del 38,5 % propuesto por las centrales obreras.

La discusión sobre el salario mínimo del próximo año tendrá efectos directos en los ingresos de millones de trabajadores y en los costos que deben asumir las empresas. Por eso, además del porcentaje de aumento, uno de los cálculos que genera interés es cuánto valdrá cada hora de trabajo.

Actualmente, el salario mínimo mensual de referencia es de $1.750.905. Con la jornada máxima legal de 42 horas semanales, vigente desde el 15 de julio de 2026, el valor de la hora ordinaria se calcula sobre un divisor mensual de 210 horas. Así, cada hora equivale aproximadamente a $8.338.

¿Cuánto costaría la hora laboral si el mínimo sube 8 %?

En el escenario planteado por empresarios y gremios, el salario mínimo tendría un incremento del 8 %. De concretarse, pasaría de $1.750.905 a cerca de $1.890.977 mensuales.

Con esa cifra, el valor de la hora ordinaria diurna llegaría a aproximadamente $9.005. Esto representaría un aumento frente al valor que se calcula actualmente.

La propuesta hace parte de las posiciones que se conocerán durante la negociación del salario mínimo para 2027. Todavía no constituye una decisión definitiva.

¿Cuánto valdría la hora de trabajo con un aumento del 38,5 %?

La propuesta de las centrales obreras plantea un incremento considerablemente mayor, del 38,5 %. Si ese porcentaje fuera aprobado, el salario mínimo alcanzaría los $2.425.003 mensuales.

En ese caso, cada hora ordinaria tendría un valor aproximado de $11.548. La diferencia frente al escenario del 8 % sería de más de $2.500 por hora.

Estos cálculos permiten dimensionar el impacto que tendría cada propuesta sobre la remuneración básica y los costos laborales. Sin embargo, corresponden a escenarios de referencia y no a valores definitivos.

¿Qué incluyen estos valores de la hora laboral?

Las cifras corresponden al salario básico y no contemplan el auxilio de transporte, los recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo, ni los aportes a seguridad social y otras obligaciones laborales a cargo de los empleadores.

El porcentaje definitivo se conocerá cuando avance la mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y centrales obreras. Hasta entonces, los valores de $9.005 y $11.548 muestran los dos escenarios que marcarían la discusión para 2027.