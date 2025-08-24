CANAL RCN
Colombia

¿Cuáles son las principales causas de homicidio en Colombia?: un informe lo reveló

El ministro de Defensa reveló el informe en el que detallan las principales causas detrás de los crímenes en el país.

Homicidios en Colombia
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
07:49 a. m.
En medio de un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó un balance sobre las cifras de homicidios en Colombia.

Este documento basado en un análisis detallado de fenómenos criminales, señaló que el sicariato, las venganzas asociadas al narcotráfico y la intolerancia ciudadana siguen siendo las principales causas que explican la violencia en el país.

¿Cómo están las cifras de homicidio en Colombia?

El ministro de Defensa sostuvo que los homicidios se concentran mayoritariamente en zonas urbanas, donde la presencia de estructuras está directamente vinculada al tráfico de estupefacientes y a los conflictos entre bandas.

De acuerdo con las cifras, el 61% de los casos registrados son asesinatos por encargo, el 19% a riñas, el 6% a hechos de violencia intrafamiliar y el 2% a ataques de grupos armados residuales.

El jefe de cartera advirtió que el sicariato no solo mantiene una relación con la violencia urbana, sino que también deja ver la capacidad de las organizaciones para crear redes de reclutamiento, especialmente, de menores.

En esa línea destacó que los datos demuestran un vínculo alarmante entre el uso de adolescentes y el tráfico de drogas en las principales ciudades.

Preocupa el uso de menores para cometer sicariato en el país

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, amplió el panorama al presentar cifras que exponen la dimensión del problema, en los últimos tres años:

  • 764 menores de edad han sido aprehendidos por homicidio intencional
  • 83% de ellos en flagrancia
  • 17% por orden judicial.

Según Triana, la participación de jóvenes en el sicariato responde a una estrategia calculada de los grupos ilegales, que los instrumentalizan aprovechando las condiciones jurídicas que les otorga su edad.

Los menores son usados como piezas desechables dentro de un esquema de planificación delictiva. Los grupos criminales los exponen a cometer los actos de mayor riesgo, de modo que los cabecillas evitan ser directamente afectados por las acciones de la Fuerza Pública.

Director de la Policía Nacional.

