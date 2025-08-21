CANAL RCN
Colombia

A la cárcel hombres que planearon el ataque con ácido a una mujer en Envigado: así ocurrió

El ataque fue planeado y ejecutado a cambio de 700.000 pesos.

Foto: Procuraduría

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
12:17 p. m.
Se impuso una condena ejemplar contra tres hombres involucrados en un ataque con agente químico en el municipio de Envigado, Antioquia.

Los sentenciados son Juan José Restrepo Rivera, Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri, quienes recibieron 14 años de prisión tras ser hallados responsables del ataque a una mujer de 37 años.

Hombres atacaron a una mujer con ácido en Envigado

El caso se remonta al 8 de julio de 2024, en el barrio El Salado de Envigado. Ese día, Juan José Restrepo Rivera se acercó a la víctima y le arrojó una sustancia corrosiva.

No solo ejecutó el ataque, sino que además grabó con su celular el momento exacto de la agresión, mientras la mujer pedía ayuda en medio del dolor.

Minutos después, y gracias a la reacción de la comunidad y a los llamados de auxilio de la víctima, uniformados de la Policía Nacional lograron capturarlo en flagrancia.

Ataque con ácido fue planeado y ejecutado a cambio de 700.000 pesos.

En el instante de su detención, él confesó que había recibido 700.000 pesos como pago por el ataque, revelando además la ubicación de las personas que lo acompañaban en la planeación del crimen.

Las autoridades llegaron a un taxi que se encontraba a pocas cuadras del lugar, donde estaban Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri, quienes lo esperaban para huir después de la agresión. Allí fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.

¿Cómo está la mujer que fue víctima del ataque con ácido?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el químico utilizado causó en la mujer una incapacidad definitiva de 60 días, además de lesiones de carácter permanente en distintas partes del cuerpo.

Finalmente, el fallo judicial no solo estableció la pena privativa de la libertad, sino que también ordenó que los tres hombres paguen una multa equivalente a 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La sentencia quedó en firme, por lo que los procesados deberán cumplir la condena en centro carcelario.

