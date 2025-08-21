VIDEO | Motoladrones protagonizaron violento robo a mano armada en Bogotá y fueron capturados

En Bogotá se registró un grave asalto perpetrado por dos motoladrones en la localidad de Tunjuelito. Así fue como ocurrieron los hechos:

Motoladrones protagonizaron violento robo a mano armada en Bogotá

Todo ocurrió en el barrio Montevideo, donde los hombres interceptaron a un ciudadano y lo amenazaron con un arma de fuego para despojarlo de su motocicleta y un teléfono celular.

De inmediato, la central de radio de la Policía emitió la alerta que permitió a las patrullas del cuadrante desplegar un plan de búsqueda por la zona.

Minutos después, los uniformados lograron interceptar a los presuntos responsables, quienes intentaban huir en dos motocicletas. Durante la acción, se incautó un arma de fuego traumática, se recuperó el celular robado y la motocicleta sustraída.

Motocicleta en la que intentaron huir estaba reportada por hurto

En medio de las verificaciones, las autoridades confirmaron que la motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes también registraba un reporte activo por hurto.

El comandante de la Estación de Policía Tunjuelito, Marlon Parada, entregó más detalles:

El día de hoy, unidades adscritas a la estación de policía Tunjuelito logran la captura de dos ciudadanos, quienes momentos antes intimidaron con arma de fuego y hurtaron una motocicleta. Estos sujetos al momento de requerirlos se les logra la incautación del arma de fuego, la motocicleta recuperada y una motocicleta en la cual se movilizaban. Al momento de solicitar antecedentes, sale antecedentes positivos por hurto.

De acuerdo con la Policía, los capturados enfrentarán cargos por hurto calificado y agravado, así como por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Cabe mencionar que, en lo corrido del año, la Estación de Policía Tunjuelito ha realizado 695 capturas por distintos delitos, ha sacado de circulación 26 armas de fuego ilegales y ha recuperado 36 motocicletas robadas.