Causa Justa pidió eliminar barreras para acceder al aborto legal en Colombia: estas son las trabas

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo continúa generando debate en el país, cuatro años después de la decisión de la Corte Constitucional que amplió las condiciones para acceder a este procedimiento.

En la Sentencia C-055 de 2022, la Corte estableció que el aborto no es punible cuando se realiza antes de la semana 24 de gestación y mantuvo las tres circunstancias establecidas previamente por la Sentencia C-355 de 2006 para los casos que superen ese límite.

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El alto tribunal también exhortó al Congreso y al Gobierno Nacional a formular e implementar una política pública integral que permita, entre otros aspectos, garantizar el acceso al servicio, prevenir embarazos no deseados y fortalecer la educación sexual.

A partir de este panorama, el Movimiento Causa Justa hizo un llamado al Estado para avanzar en la eliminación de las barreras que todavía se presentan en la atención.

¿Cuáles son las trabas para acceder al aborto legal en Colombia?

De acuerdo con los registros de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que hace parte del Movimiento Causa Justa, entre el 22 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2026 fueron atendidos 3.591 casos.

Entre las situaciones identificadas aparecen las demoras administrativas, remisiones sucesivas entre instituciones, falta de información sobre dónde acceder al servicio y desabastecimiento de medicamentos.

En algunos casos de gestaciones avanzadas, la organización también señala dificultades relacionadas con la disponibilidad de personal especializado, además del estigma y situaciones en las que las personas serían persuadidas para desistir del procedimiento.

Han aumentado las solicitudes de acompañamiento y orientación para este procedimiento

Los registros de La Mesa dicen que, entre febrero de 2022 y febrero de 2023 fueron atendidos 256 casos. Para el periodo comprendido entre febrero de 2025 y febrero de 2026, la cifra llegó a 1.314 casos.

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La organización atribuye parte de este incremento a una mayor visibilidad de su trabajo y a la ampliación de su alcance territorial, lo que habría permitido que más personas conocieran sus servicios de orientación.

Laura Castro, directora de La Mesa, explicó que también ha cambiado el tipo de acompañamiento requerido; según la organización, han disminuido los casos que necesitan acciones legales o administrativas para lograr el acceso, mientras aumentaron aquellos que pueden resolverse mediante información sobre las rutas disponibles.

¿En qué momento es cuando se presentan más solicitudes de orientación?

Otro de los datos destacados por La Mesa es que, entre febrero y junio de 2026, el 80% de los casos que reportaron edad gestacional correspondía a personas que consultaron durante las primeras 12 semanas de embarazo.

Entre febrero de 2022 y junio de 2026, la organización registró 1.935 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo dentro de los casos que acompañó.

Durante los primeros seis meses de 2026 fueron registrados 566 procedimientos, mientras que durante todo 2025 fueron 593.

La Mesa aclara que estas cifras corresponden exclusivamente a los casos que recibió y acompañó y no representan el número total de abortos realizados en Colombia.

¿Las trabas son condicionadas para cada persona?

El movimiento también advierte que las dificultades pueden profundizarse dependiendo de las condiciones de cada persona.

En el caso de niñas y adolescentes, señala que la intervención de terceros puede afectar la privacidad y confidencialidad de la atención.

puede afectar la privacidad y confidencialidad de la atención. Para quienes consultan en etapas avanzadas de la gestación, las demoras pueden dificultar la disponibilidad de servicios y personal especializado.

Las personas migrantes también pueden encontrarse con situaciones como cobros que no corresponden o solicitudes de requisitos adicionales, según los casos registrados por la organización.

En este sentido, ¿qué le pide Causa Justa al Estado?

Ante este panorama, el Movimiento Causa Justa pide al Estado colombiano cumplir el llamado realizado por la Corte Constitucional y avanzar en una política pública integral.

La propuesta contempla garantizar servicios disponibles y atención oportuna, prevenir embarazos no deseados y fortalecer la educación sexual.

El movimiento también anunció diferentes actividades pedagógicas y su participación en movilizaciones por el acceso al aborto legal y seguro. Además, informó sobre el VII Festival Causa Justa, que tendrá actividades en diferentes lugares del país hasta octubre.

Así que, el llamado de la organización se concentra en que el acceso reconocido por la legislación y la jurisprudencia colombiana pueda traducirse en una atención efectiva y oportuna para quienes soliciten una interrupción voluntaria del embarazo.