¿Cuáles son los mayores retos de los candidatos de la Gran Consulta en las presidenciales del 2026?

La tarde del domingo, 25 de enero, los candidatos Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa, de la Gran Consulta por Colombia, participaron del primer Gran Debate de la Gente, organizado por Noticias RCN, El Tiempo, Citytv y La FM.

El 8 de marzo, uno de ellos será elegido para hacer frente a los ganadores de otras consultas y candidatos que no participaron de este mecanismo, en las presidenciales de mayo.

Sin embargo, las encuestas publicadas mantienen a Iván Cepeda, de la Consulta del Pacto Amplio, y Abelardo de la Espriella, del Movimiento Firmes por la Patria, como los favoritos de los electores.

¿Qué propósitos tienen en común los candidatos de la Gran Consulta por Colombia?

Según explicó Carlos Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política (ICP), en la Mesa Ancha de Noticias RCN, su participación en el Debate de la Gente “es un mensaje de unidad. Un debate de esta naturaleza nos muestra que hay un grupo de candidatos presidenciales que, con matices, están de acuerdo sobre cómo resolver muchos temas. Es un equipo con el cual se podría hacer un eventual Gobierno después del siete de agosto”.

Los candidatos de la Gran Consulta recogen ideas de la derecha, centro-derecha, centro y centro-izquierda, pero tienen, cuando menos, dos propósitos en común. En palabras de Chacón:

“Uno puede resumir dos posiciones importantes en las que los candidatos de la consulta coinciden: 1. Derrotar al candidato del Gobierno, del continuismo, y su proyecto político, que nos ha llevado a esta situación en la que está el país, con problemas fiscales, en materia de salud y, por supuesto, seguridad. 2. Derrotar esos problemas hablándole al ciudadano, planteando cómo, desde su perspectiva, resolverían estos problemas para atender el clamor de las personas que hoy están sufriendo”.

¿Cuáles son los mayores retos de los candidatos de la Gran Consulta?

Tanto Cepeda como de la Espriella presentan un discurso disruptivo, que promete aires de cambio; lo que no es del todo claro con los candidatos de la Gran Consulta. De acuerdo con Julio Iglesias, analista de la Mesa Ancha:

“El reto de estos candidatos es romper esa lógica de la polarización y se les dificulta que, tanto en la izquierda como en la derecha, los electores están buscando cambios profundos, transformaciones (…) y cuando escuchamos a los candidatos de la consulta, muchos de ellos tienen referentes del pasado y su gran reto es no quedar frente a los electores como defensores del status quo”.

Sin embargo, tienen una oportunidad en los votantes indecisos, que, de acuerdo con las encuestas, se acercan a un tercio del censo electoral:

“Los indecisos son un 25% a 30% de los electores. A ellos son los que tienen que hablarles tan pronto pase la consulta, los que tienen que seducir, porque pueden generar un cambio. En el 2022 lo que ganó fue el sentimiento contra el establecimiento, porque, tanto Rodolfo Hernández, como Petro, eran candidatos antiestablecimiento y eso sigue arraigado en las personas, quieren que su vida cambie”, precisó Chacón.