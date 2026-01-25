CANAL RCN
Colombia

¿Quiénes son los nueve candidatos de La Gran Consulta?

Los aspirantes a liderar los resultados de la coalición de derecha denominada La Gran Consulta responderán sus preguntas en El Debate de la Gente.

¿Quiénes son los nueve candidatos de La Gran Consulta?
Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
04:58 p. m.
El Debate de la Gente es un espacio diseñado para que los ciudadanos den su percepción en un momento clave para el país. Al Estudio 3 de Noticias RCN llegan los nueve candidatos de La Gran Consulta, donde la interacción entre los colombianos y los líderes será una pieza fundamental del encuentro.

Los candidatos de La Gran Consulta responderán las principales preocupaciones de los colombianos en temas de coyuntura para el país.

Este debate se realiza bajo una poderosa alianza informativa entre RCN, City TV, La FM y El Tiempo.

¿Quiénes son las mujeres candidatas de La Gran Consulta?

Paloma Valencia llegó luego de ser elegida durante la encuesta interna que realizó el Centro Democrático para elegir al candidato que llevará la bandera del partido en la contienda presidencial. El perfil de esta candidata se alinea a los tres períodos que lleva en el Senado de la República.

Por su parte, Vicky Dávila hace parte de La Gran Consulta y llegará a las urnas tras más de 30 años de experiencia en el mundo periodístico.

Conozca a los demás candidatos de La Gran Consulta

Por Cambio Radical, David Luna, estará presente luego de su paso por el Congreso de la República. También hizo parte de la carrera presidencial en 2022.

Juan Daniel Oviedo inscribió su aspiración a la Presidencia por el movimiento Con Toda por Colombia, tras presentar ante la Registraduría Nacional un total de 877.777 firmas.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, forma parte de la coalición política.

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas también participará del evento, con el movimiento Avanza Colombia.

Juan Manuel Galán llevará las banderas del nuevo liberalismo con un énfasis en la participación ciudadana.

Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia, formará parte del debate en el que los colombianos tienen la palabra.

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien hace algunos días confirmó su ingresó a La Gran Consulta, será parte de estos nueve candidatos que estarán en El Debate de la Gente.

