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VIDEO | Enfermero agredió brutalmente a dos adultas mayores en un hogar geriátrico de Argentina

Las imágenes muestran al trabajador insultando y agrediendo físicamente a dos residentes.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
08:50 a. m.
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Un video grabado al interior de un hogar geriátrico en Argentina, dejó en evidencia las agresiones que, al parecer, cometía un enfermero contra dos mujeres de la tercera edad.

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Tras la difusión de las imágenes, las autoridades iniciaron una investigación judicial y el trabajador fue separado de su cargo.

Video captó a un enfermero golpeando e insultados a dos adultas mayores en Argentina

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran a un hombre identificado como Nicolás Gastón, de 37 años, mientras agrede verbal y físicamente a dos mujeres que permanecían bajo su cuidado en un hogar para adultos mayores.

En uno de los fragmentos se observa cómo golpea a una de las residentes en la boca con una cuchara mientras le grita e insulta, pese a la condición de vulnerabilidad de la víctima.

Segundos después, el video registra otro episodio aún más delicado. El trabajador lleva a una mujer en silla de ruedas hasta lo que sería su habitación, le retira la ropa de manera violenta, continúa profiriendo insultos e incluso le dice que "debería morirse".

Mientras la adulta mayor llora, el hombre la lanza sobre la cama y continúa quitándole las prendas de vestir.

¿Qué se sabe del hombre que golpeó a dos abuelitas en un geriátrico de Argentina?

De acuerdo con las autoridades argentinas, una de las víctimas sufrió lesiones en el rostro y alrededor de la boca como consecuencia del presunto maltrato.

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El hecho ocurrió el pasado 27 de julio en el hogar geriátrico David, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, y quedó al descubierto gracias a la grabación que posteriormente fue entregada a las autoridades.

Tras conocerse el caso, el trabajador fue despedido del centro asistencial y la justicia lo imputó por el delito de lesiones leves, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar si existieron más episodios de violencia dentro del hogar geriátrico y establecer la responsabilidad del enfermero en los hechos denunciados.

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