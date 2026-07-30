VIDEO | Enfermero agredió brutalmente a dos adultas mayores en un hogar geriátrico de Argentina

Un video grabado al interior de un hogar geriátrico en Argentina, dejó en evidencia las agresiones que, al parecer, cometía un enfermero contra dos mujeres de la tercera edad.

RELACIONADO Video reveló el inquietante método con el que apartamenteros eligen qué viviendas robar en Bogotá

Tras la difusión de las imágenes, las autoridades iniciaron una investigación judicial y el trabajador fue separado de su cargo.

Video captó a un enfermero golpeando e insultados a dos adultas mayores en Argentina

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran a un hombre identificado como Nicolás Gastón, de 37 años, mientras agrede verbal y físicamente a dos mujeres que permanecían bajo su cuidado en un hogar para adultos mayores.

En uno de los fragmentos se observa cómo golpea a una de las residentes en la boca con una cuchara mientras le grita e insulta, pese a la condición de vulnerabilidad de la víctima.

Segundos después, el video registra otro episodio aún más delicado. El trabajador lleva a una mujer en silla de ruedas hasta lo que sería su habitación, le retira la ropa de manera violenta, continúa profiriendo insultos e incluso le dice que "debería morirse".

Mientras la adulta mayor llora, el hombre la lanza sobre la cama y continúa quitándole las prendas de vestir.

¿Qué se sabe del hombre que golpeó a dos abuelitas en un geriátrico de Argentina?

De acuerdo con las autoridades argentinas, una de las víctimas sufrió lesiones en el rostro y alrededor de la boca como consecuencia del presunto maltrato.

El hecho ocurrió el pasado 27 de julio en el hogar geriátrico David, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, y quedó al descubierto gracias a la grabación que posteriormente fue entregada a las autoridades.

Tras conocerse el caso, el trabajador fue despedido del centro asistencial y la justicia lo imputó por el delito de lesiones leves, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar si existieron más episodios de violencia dentro del hogar geriátrico y establecer la responsabilidad del enfermero en los hechos denunciados.