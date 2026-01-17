¿Cuándo entran a clase los estudiantes de colegios oficiales en Bogotá este 2026?

Se acerca el fin de las vacaciones para estudiantes de colegios oficiales en Bogotá; lo que marca el inicio de clases, del primer periodo académico 2026.

Según la Secretaría de Educación del Distrito (SED) serán 40 semanas de estudio, en las que alumnos de educación preescolar, básica y media cursarán un nuevo año.

De acuerdo con el calendario académico para el 2026, que la SED dio a conocer a través de la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, las clases iniciarán el próximo lunes 26 de enero y se extenderán hasta el viernes 27 de noviembre.

¿Cuándo volverán a tener vacaciones los estudiantes de colegios oficiales en Bogotá?

Durante el 2026, la Secretaría programó cuatro recesos estudiantiles. El primero, por la Semana Santa o Semana Mayor, del sábado 28 al domingo 5 de abril.

El segundo receso, por las vacaciones de mitad de año, irá del 22 de junio al 6 de julio. El tercero, por la semana de receso de octubre, irá del 5 al 12 de octubre.

Y, una vez termine el segundo periodo escolar del 2026, los estudiantes volverán a tener vacaciones de fin de año, que, siendo las más extensas, irán del 30 de noviembre del 2026 al 11 de enero del 2027.

Estudiantes podrán solicitar el servicio de Movilidad Escolar para ir en ruta al colegio en 2026:

Para garantizar la asistencia de niños, niñas y adolescentes durante todo el 2026, la SED mantendrá su programa de Movilidad Escolar para estudiantes de Pre-Jardín, Jardín y Transición, que vivan a un kilómetro o más del colegio, y estudiantes de 1° y 11°, que vivan a dos kilómetros o más del colegio.

La SED renovará de manera automática el beneficio para estudiantes antiguos y para estudiantes de nuevo ingreso o que quieran solicitar un cupo, indicaron que es posible al aceptar el aplicativo de la prematrícula.