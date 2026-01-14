CANAL RCN
Colombia

¿Cómo acceder al programa de Movilidad escolar 2026 para llegar en ruta a los colegios oficiales de Bogotá?

La iniciativa, a cargo de la Secretaría Distrital de Educación, pretende reducir la tasa de deserción escolar.

Foto: Secretaría de Educación
Foto: Secretaría de Educación

Noticias RCN

enero 14 de 2026
01:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá en colegios oficiales, el Distrito presentó su programa de Movilidad Escolar 2026.

La iniciativa, de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), promete un desplazamiento seguro a los estudiantes desde y hacia las instituciones educativas.

Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos, como vivir de manera permanente en Bogotá, estar matriculados en una institución del Distrito, asistir a clases en jornada diurna (no aplica para estudiantes en condición de discapacidad) y tener menos de 19 años.

Al menos 35 colegios privados dejarán de operar en el 2026 por falta de estudiantes matriculados en Bogotá
RELACIONADO

Al menos 35 colegios privados dejarán de operar en el 2026 por falta de estudiantes matriculados en Bogotá

Ahora bien. El programa exige, dependiendo del grado escolar, que el estudiante viva a más de uno o dos kilómetros. Los estudiantes de Pre-Jardín, Jardín y Transición deben vivir a más de un kilómetro del colegio para acceder al beneficio y los estudiantes entre 1° y 11°, a más de dos kilómetros.

Mientras, para estudiantes en condición de discapacidad, la norma se mantiene en más de un kilómetro, sin importar el grado.

¿Cómo garantizar la permanencia en el programa para estudiantes antiguos?

De acuerdo con la SED, “los estudiantes que tenían el beneficio en 2025 lo mantendrán automáticamente este año, siempre que sigan cumpliendo con los requisitos establecidos. La Secretaría de Educación del Distrito internamente realizará la validación de requisitos y la respectiva asignación del beneficio. No se debe realizar ningún trámite adicional”.

Los estudiantes de nuevo ingreso podrán solicitar el beneficio de Movilidad, tras aceptar el cupo aplicativo de prematrícula. Y los estudiantes antiguos que deseen inscribirse “deben realizar el proceso de matrícula y, a partir de este mes, acudir a su Dirección Local de Educación - DILE para evaluación de elegibilidad”.

Gobernador advierte que más de 40.000 menores no han formalizado su matrícula en colegios oficiales de Cundinamarca
RELACIONADO

Gobernador advierte que más de 40.000 menores no han formalizado su matrícula en colegios oficiales de Cundinamarca

En mayo de 2025, la SED advirtió que entre el 2023 y el 2024 al menos 40.000 estudiantes habrían dejado de asistir a clases.

La secretaria Isabel Segovia explicó que este fenómeno "no es un problema del sistema educativo como tal, es un problema de que los jóvenes no están encontrando la respuesta a sus proyectos de vida y en la calle una cantidad de ofertas que sea mucho más rápido tener éxitos, lo cual no es cierto porque no son sostenibles con el tiempo".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Incendios

Voraz incendio consumió más de 9.000 hectáreas en el Parque Nacional El Tuparro: así se veía desde el aire

MOE

MOE pide al CNE actuar con firmeza frente a la violencia política contra las mujeres

Temblor en Colombia

¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 14 de enero de 2026! Este es el reporte

Otras Noticias

Impuestos

Ciudadanos que están exentos de pagar el predial en 2026: estos son

La Ley determina que hay personas que se salvan de pagar el impuesto predial para este 2026.

Atlético Nacional

¿Se cae el fichaje? Revelaron razones por las que Marino Hinestroza no ha firmado con Boca

Revelaron en las últimas horas las razones por las que Marino Hinestroza no ha firmado con Juniors.

Yeison Jiménez

"Vas a ser más grande que yo": Arelys Henao recordó tierna anécdota junto a Yeison Jiménez

Nicolás Maduro

Sale a la luz transcripción de la comparecencia de Nicolás Maduro en EE. UU.: así se defendió

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS