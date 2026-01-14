¿Cómo acceder al programa de Movilidad escolar 2026 para llegar en ruta a los colegios oficiales de Bogotá?

Para garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá en colegios oficiales, el Distrito presentó su programa de Movilidad Escolar 2026.

La iniciativa, de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), promete un desplazamiento seguro a los estudiantes desde y hacia las instituciones educativas.

Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos, como vivir de manera permanente en Bogotá, estar matriculados en una institución del Distrito, asistir a clases en jornada diurna (no aplica para estudiantes en condición de discapacidad) y tener menos de 19 años.

Ahora bien. El programa exige, dependiendo del grado escolar, que el estudiante viva a más de uno o dos kilómetros. Los estudiantes de Pre-Jardín, Jardín y Transición deben vivir a más de un kilómetro del colegio para acceder al beneficio y los estudiantes entre 1° y 11°, a más de dos kilómetros.

Mientras, para estudiantes en condición de discapacidad, la norma se mantiene en más de un kilómetro, sin importar el grado.

¿Cómo garantizar la permanencia en el programa para estudiantes antiguos?

De acuerdo con la SED, “los estudiantes que tenían el beneficio en 2025 lo mantendrán automáticamente este año, siempre que sigan cumpliendo con los requisitos establecidos. La Secretaría de Educación del Distrito internamente realizará la validación de requisitos y la respectiva asignación del beneficio. No se debe realizar ningún trámite adicional”.

Los estudiantes de nuevo ingreso podrán solicitar el beneficio de Movilidad, tras aceptar el cupo aplicativo de prematrícula. Y los estudiantes antiguos que deseen inscribirse “deben realizar el proceso de matrícula y, a partir de este mes, acudir a su Dirección Local de Educación - DILE para evaluación de elegibilidad”.

En mayo de 2025, la SED advirtió que entre el 2023 y el 2024 al menos 40.000 estudiantes habrían dejado de asistir a clases.

La secretaria Isabel Segovia explicó que este fenómeno "no es un problema del sistema educativo como tal, es un problema de que los jóvenes no están encontrando la respuesta a sus proyectos de vida y en la calle una cantidad de ofertas que sea mucho más rápido tener éxitos, lo cual no es cierto porque no son sostenibles con el tiempo".