'Volveremos Fest': Nanpa Básico, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y más artistas confirmados para reactivar economía en Pereira

El terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó a la ciudad de Pereira como una de las más afectadas, con un registro de más de 100 personas fallecidas, cerca de 120.000 damnificados y más de 35.000 casas afectadas.

La resiliencia y el apoyo de todo el país han logrado que poco a poco la ciudad se levante, aunque aún falta mucho camino por recorrer para volver a ver a la 'Perla del Otún' como antes.

Desde que ocurrió la tragedia, muchos artistas de la música colombiana se han comprometido, través de su talento, a reunir donaciones y apoyos que puedan ser enviados a todas las zonas afectadas del país, logrando reunir miles de millones de pesos que serán vitales para la reconstrucción y reactivación de las regiones que lo perdieron todo.

'Volveremos Fest' para reactivar la economía de Pereira

El cantante de música popular Jhonny Rivera, junto con el rapero y compositor Nanpa Básico, lideran la iniciativa 'Volveremos Fest', un concierto que reunirá a más de 20 artistas nacionales con el fin de reactivar la economía de la ciudad y ayudar a los más necesitados después de la emergencia que vivió el país.

El concierto tendrá lugar en la Villa Olímpica y se celebrará entre el 2 y el 4 de octubre, reuniendo a los mejores artistas de diferentes géneros musicales; las boletas se podrán adquirir a través de mundoboletos.com desde los $40.000 por un día de concierto para menores, hasta un pasaporte de tres días por $600.000.

Artistas de primera línea en 'Volveremos Fest'

Además de la dupla de organizadores, más artistas de renombre harán parte de la iniciativa: Luis Alfonso, Jhon Álex Castaño, Alzate, Andy Rivera, Kris R o Maisak son algunos de los cantantes principales que estarán presentes en tarima.

En las redes sociales de los organizadores, se confirmarán los artistas por día para que los interesados en adquirir solo un día de concierto tengan conocimiento antes de adquirir la boleta; sin embargo, recomiendan comprar los tres días de festival para disfrutar de todos los artistas de primer nivel que estarán presentes en el concierto.

Aquí, la nomina completa de artistas: