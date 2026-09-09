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Incendio forestal en Payandé, Tolima, es una amenaza inminente para varias viviendas

Voluntarios, Bomberos y Defensa Civil trabajan en tierra mientras equipos aéreos atacan el foco activo en el cerro de San Luis.

Yhonay Díaz

septiembre 09 de 2026
09:25 p. m.
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El departamento de Tolima enfrenta una de las situaciones más críticas por incendios forestales en el corregimiento de Payandé, municipio de San Luis, donde las llamas amenazan con alcanzar viviendas ubicadas en la parte alta del cerro.

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La emergencia ha requerido la intervención de dos helicópteros con sistema bombing búnker para combatir el fuego desde el aire.

La Gobernación de Tolima coordinó uno de los equipos aéreos, mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dispuso el segundo helicóptero para atacar directamente el foco activo.

Esta operación aérea se complementa con el trabajo terrestre de voluntarios, Bomberos y miembros de la Defensa Civil, quienes mantuvieron durante todo el día una línea de fuego para contener el avance de las llamas hacia las zonas habitadas.

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El fenómeno del Niño y las condiciones extremas del verano han intensificado los incendios forestales en distintas regiones del país, siendo Tolima uno de los departamentos más golpeados.

La situación en la zona rural de Payandé representa el caso más complejo en este momento.

Una densa nube de humo y ceniza cubrió completamente el corregimiento de Payandé durante la jornada de combate contra el incendio.

Cerca de 12 personas debieron ser trasladadas hasta el punto de atención del hospital de San Luis, que fue ubicado estratégicamente en el puesto de mando unificado.

Este punto de atención médica se estableció muy cerca de donde se desarrollaban las operaciones de*control y liquidación del incendio, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier eventualidad que afectara tanto a los residentes como a quienes trabajan en la extinción de las llamas.

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Viviendas en alerta por incendios en Payandé

Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras los equipos en tierra y aire trabajan coordinadamente para evitar que el fuego alcance las viviendas.

La prioridad es contener el avance de las llamas y proteger a la población del corregimiento, que permanece en alerta ante la proximidad del incendio.

El trabajo conjunto de las diferentes entidades y voluntarios ha sido fundamental para mantener controlada la emergencia, aunque las condiciones climáticas adversas y la intensidad del fenómeno del Niño complican las labores de extinción en esta época del año.

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