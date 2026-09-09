¿Quiénes suenan para la Alcaldía de Bogotá? Ya hay nombres en el sonajero

Este miércoles, el Termómetro Político de este medio estuvo al pendiente del ajedrez político que se está moviendo y fuertemente. Esto, debido a que ya empiezan a sonar para el próximo año los candidatos.

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Los nombres que suenan para la Alcaldía de Bogotá

Para la Alcaldía de Bogotá se trata de una mujer, uribista, de derecha o de centro y que fue candidata a la Presidencia de la República: Paloma Valencia. La exsenadora está considerando seriamente en lanzarse. Incluso, algunas fuentes revelaron a este noticiero que Valencia ya ha hecho algunas reuniones con sectores de la capital. Su nombre se puso sobre la mesa cuando empezó también a sonar el del expresidente Gustavo Petro en el Pacto Histórico.

Esta opción plantea un escenario distinto al de las elecciones a la Presidencia, porque significaría que Valencia mediría sus fuerzas contra quien fue su fórmula, Juan Daniel Oviedo, que también quiere estar en ese tarjetón. Pero también hay un tercer nombre en el Centro Democrático.

Se trata de otra mujer: María Claudia Tarazona. Al parecer, hay un sector haciéndole fuerza para que sea candidata a la Alcaldía o cabeza de lista al Consejo de Bogotá.

Por otro lado, para la Gobernación se está hablando de dos candidatos repitentes, Nicolás García, quien se lanzaría de nuevo a la Gobernación de Cundinamarca y al parecer, hay un sector que le está pidiendo a Juan Guillermo Zuluaga que vuelva a lanzarse a la Gobernación del Meta.

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¿Quién sonaría para la Presidencia?

Otras personas ya están evaluando el panorama más allá y empiezan a perfilarse, pero como candidatos a la Presidencia de la República en 2030.

Después del protagonismo y el papel destacado que ha tenido la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, muchos la ven en ese tarjetón del 2030 como candidata o como fórmula vicepresidencial. Este medio le preguntó directamente si estaba en sus planes postularse y respondió que sí quería seguir en la política.

“Por supuesto que me gustaría poder seguir sirviendo a mi departamento y a la Nación. Si el pueblo colombiano me da la oportunidad, no dispongo yo de qué manera, porque ciertamente eso dependerá del momento y de Dios. Yo soy profundamente creyente en su plan”, aseguró.