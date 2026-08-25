Incautan más de dos toneladas de marihuana ocultas bajo la fachada de una fundación para mascotas en Bogotá

Una denuncia ciudadana permitió a la Policía descubrir un inmueble que, según las autoridades, estaría siendo utilizado como centro de acopio de marihuana en la localidad de Suba, Bogotá.

El lugar funcionaba aparentemente bajo la fachada de una fundación dedicada al cuidado de mascotas.

La operación se llevó a cabo en la vereda Guaimaral, luego de que investigadores adelantaran labores de inteligencia y seguimiento para verificar la información recibida.

Más de dos toneladas de marihuana fueron incautadas

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron más de dos toneladas de marihuana, un cargamento que, de acuerdo con la estimación de la Policía, equivaldría a cerca de 155.000 dosis que no llegarían a las calles de la capital.

La droga tendría un valor aproximado de 723 millones de pesos en el mercado ilegal, según la información entregada por las autoridades.

El operativo también permitió la captura de cuatro personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Una de las personas detenidas tendría antecedentes por este mismo delito.

Además de impedir la distribución del cargamento, las autoridades consideran que este tipo de operativos contribuye a prevenir otros delitos relacionados con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en Bogotá.

Con esta incautación, la Policía informó que durante lo corrido del año ya se han decomisado más de 3,4 toneladas de marihuana en Bogotá mediante diferentes acciones operativas.