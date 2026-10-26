Niña de 3 años murió tras quedar atrapada en un incendio dentro de su vivienda en Cartagena

Una tragedia que ocurrió en las recientes horas conmocionó a Cartagena. Esto, luego de que se registrara la muerte de una niña de tan solo tres años que quedó atrapada en su vivienda cuando se presentó un grave incendio.

Niña de 3 años quedó atrapada en un incendio y murió

Los hechos ocurrieron en el barrio Policarpa y según la información conocida hasta ahora, la menor sufrió varias quemaduras de consideración que desafortunadamente, le causaron la muerte.

Por el momento, se continúan adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas que originaron la conflagración.

Un informe compartido por las autoridades reveló que la menor estaba durmiendo una siesta justo en la habitación en la que se originó el fuego. La primera hipótesis considera que la emergencia se registró como consecuencia de un cortocircuito eléctrico.

“Se encontraba solo en la casa cuando hubo el incendio y por eso creo que la conflagración lo alcanzó”, indicó el teniente Franklin Hamilton, del cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Ante este lamentable suceso, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para prevenir este tipo de emergencias y recomendaron revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de las viviendas, evitar la sobrecarga de enchufes, no dejar aparatos eléctricos encendidos sin supervisión y contar con extintores en los hogares.

Recomendaciones de las autoridades ante incendios

“En caso de incendio nunca salgan de su casa sin desconectar todos los artefactos eléctricos que se encuentren en la vivienda porque la electricidad es el 80% causante de todos los incendios que se presentan en Cartagena sea por sobrecarga, cortocircuito”, añadió Hamilton.

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Las cifras reportadas por el Cuerpo de Bomberos de Cartagena revelaron que en lo que va del año 2026, han atendido 742 incendios en la ciudad.

Los bomberos insistieron en la importancia de la educación ciudadana sobre prevención de incendios, especialmente en viviendas donde habitan menores de edad.

Entre las recomendaciones se incluye mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor, verificar el estado de los cables eléctricos y enseñar a los niños protocolos básicos de evacuación.