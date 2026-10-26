CANAL RCN
Colombia Video

Niña de 3 años murió tras quedar atrapada en un incendio dentro de su vivienda en Cartagena

Los hechos ocurrieron en el barrio Policarpa y según la información conocida hasta ahora, la menor sufrió varias quemaduras de consideración.

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
07:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una tragedia que ocurrió en las recientes horas conmocionó a Cartagena. Esto, luego de que se registrara la muerte de una niña de tan solo tres años que quedó atrapada en su vivienda cuando se presentó un grave incendio.

Niña de 3 años quedó atrapada en un incendio y murió

Incautan 7,6 toneladas de cocaína ocultas entre panela pulverizada en Cartagena
RELACIONADO

Incautan 7,6 toneladas de cocaína ocultas entre panela pulverizada en Cartagena

Los hechos ocurrieron en el barrio Policarpa y según la información conocida hasta ahora, la menor sufrió varias quemaduras de consideración que desafortunadamente, le causaron la muerte.

Por el momento, se continúan adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas que originaron la conflagración.

Un informe compartido por las autoridades reveló que la menor estaba durmiendo una siesta justo en la habitación en la que se originó el fuego. La primera hipótesis considera que la emergencia se registró como consecuencia de un cortocircuito eléctrico.

“Se encontraba solo en la casa cuando hubo el incendio y por eso creo que la conflagración lo alcanzó”, indicó el teniente Franklin Hamilton, del cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Ante este lamentable suceso, las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para prevenir este tipo de emergencias y recomendaron revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de las viviendas, evitar la sobrecarga de enchufes, no dejar aparatos eléctricos encendidos sin supervisión y contar con extintores en los hogares.

Recomendaciones de las autoridades ante incendios

“En caso de incendio nunca salgan de su casa sin desconectar todos los artefactos eléctricos que se encuentren en la vivienda porque la electricidad es el 80% causante de todos los incendios que se presentan en Cartagena sea por sobrecarga, cortocircuito”, añadió Hamilton.

Estafaron a familia que había recuperado fondos para poder sobrevivir tras un incendio en Cartagena
RELACIONADO

Estafaron a familia que había recuperado fondos para poder sobrevivir tras un incendio en Cartagena

Las cifras reportadas por el Cuerpo de Bomberos de Cartagena revelaron que en lo que va del año 2026, han atendido 742 incendios en la ciudad.

Los bomberos insistieron en la importancia de la educación ciudadana sobre prevención de incendios, especialmente en viviendas donde habitan menores de edad.

Entre las recomendaciones se incluye mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor, verificar el estado de los cables eléctricos y enseñar a los niños protocolos básicos de evacuación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Temblor en Colombia superó la magnitud 4: este fue el epicentro del sismo

Accidente de tránsito

Motociclista fue atropellado dos veces: no recibió ayuda de quienes lo embistieron

Gobierno Nacional

Presidente De la Espriella se pronunció sobre la victoria de Lula en Brasil: esto dijo

Otras Noticias

Balón de Oro

Balón de Oro 2026: hora y dónde ver la ceremonia en Colombia

La ceremonía cambiará su histórica sede de París por primera vez: se celebrará en Londres.

Redes sociales

Murió Komanche, uno de los streamers más reconocidos del mundo: esto se sabe

Murió Komanche a los 30 años, uno de los streamers más reconocidos de habla hispana. Así lo despidió Westcol y otros colegas.

Alimentos

Cinco recetas con champiñones y otros hongos para preparar en casa que parecen de alta cocina

ICBF

Casas, apartamentos y locales del ICBF están en venta desde los $24 millones: así puede comprar

Enfermedades

Niña de tres años que perdió sus piernas en grave accidente tendrá prótesis de la Fundación Daniela Álvarez