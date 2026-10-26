Temblor en Colombia superó la magnitud 4: este fue el epicentro del sismo

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en Colombia durante la noche del domingo 25 de octubre de 2026, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche.

El movimiento tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que actualizó los datos después de revisar la información recogida.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 4,2 en Colombia?

De acuerdo con el boletín del SGC, el sismo ocurrió exactamente a las 11:25:31 p. m. y tuvo como epicentro El Litoral del San Juan (Docordó), en Chocó. Su profundidad fue de 49 kilómetros.

El informe también ubicó el movimiento cerca de varios municipios del occidente del país. Calima, en Valle del Cauca, se encuentra a 45 kilómetros del epicentro, mientras que Sipí, en Chocó, y Trujillo, en Valle del Cauca, están a 46 kilómetros cada uno.

Inicialmente, el organismo había informado una magnitud de 4,0 y una profundidad superficial. Sin embargo, luego de analizar más registros, ajustó esas cifras a 4,2 y 49 kilómetros, respectivamente. Estos cambios pueden presentarse entre los boletines preliminares y los actualizados.

¿Se sintió el temblor en otras zonas del país?

Tras el movimiento, ciudadanos de distintos puntos del occidente colombiano compartieron comentarios sobre lo ocurrido en las redes sociales. No obstante, los mensajes de los usuarios no equivalen a una evaluación oficial de la intensidad del sismo.

Hasta el momento de los reportes consultados, no se había confirmado un balance oficial de daños o personas afectadas por este evento.

El SGC invitó a quienes percibieron el movimiento a reportarlo mediante sus canales oficiales. Esta información ayuda a conocer cómo se sintió el temblor en diferentes lugares.