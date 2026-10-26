Motociclista fue atropellado dos veces: no recibió ayuda de quienes lo embistieron

Un grave accidente fue registrado en horas recientes donde un motociclista fue atropellado dos veces en un mismo instante y no fue socorrido por los presuntos responsables.

La denuncia pública ya es viral en redes sociales, pues cientos de usuarios han manifestado su indignación por la reacción de los dos conductores que terminaron golpeando fuertemente al motociclista.

¿Qué pasó con el motociclista arrollado?

Wilmar Andrey Naranjo, reconocido motociclista y creador de contenido en redes sociales, compartió las imágenes del contundente accidente que sufrió, en las horas más recientes, al encontrarse transitando por una de las vías a Villeta.

En el video se observa cuando, minutos previos al hecho, Wilmar se percata de la presencia de un puesto de control de la Policía de Tránsito. Según su testimonio, en dicho instante decidió oprimir el clutch para que la moto no sonara y, posteriormente, ingresó al carril de la derecha ya que el izquierdo se encontraba cerrado.

Sin embargo, logró escuchar que otra motocicleta venía a gran velocidad a su derecha por lo que terminó siendo fuertemente golpeado por esta y resultó cayendo al piso por el impacto.

Pero al caer hacia la parte izquierda de su motocicleta, el creador de contenido fue golpeado en la cabeza por otra motocicleta que venía a gran velocidad por el carril izquierdo.

“La moto se para en la llanta delantera al frenar a la velocidad a la que viene. Se me monta encima y al lado izquierdo pasa una Ducati que me pega en la cabeza y me deja inconsciente. Se da a la fuga sin brindarme una ayuda”, aseguró Wilmar en su video.

Imágenes captaron los primeros auxilios que recibió

Al quedar inconsciente, Wilmar terminó cayendo al suelo. Sin embargo, las cámaras de su motocicleta continuaron grabando no solo el rumbo que tomaron los motociclistas que chocaron con su moto, sino que también la reacción que tuvieron terceros al percatarse del estado del hombre.

“Gracias a la gente que me ayudó porque ni la Ducati me ayudó y el de la s1000 solo le importaba la moto de él y tampoco me ayudó ni se inmutó que yo estaba inconsciente”, añadió.

El accidente generó que una familia, que se encontraba pasando por el lugar del accidente en una camioneta, bajara rápidamente de su vehículo para prestarle ayuda al hombre que quedó en el suelo. Así mismo, trabajadores de la vía se acercaron para bajar a Wilmar, parquear su motocicleta al borde de la carretera y prestarle ayuda.

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¿Cómo se encuentra el motociclista?

Pese al impacto, Wilmar logró tomar sus redes sociales para compartir una actualización de su caso. El hombre, quien se encontraba en el servicio de urgencias, reveló que tenía que ser sometido a un tac en la cabeza para evaluar el golpe que afectó principalmente su cabeza y ojos. Así mismo, aseguró que su mano se vio comprometida ya que la Ducati pasó por encima de su extremidad.

Su rodillas, hombros, piernas y costillas también sufrieron un impacto por el primer golpe que recibió. En su más reciente actualización, por medio de su cuenta oficial de Instagram, aseguró que tuvo que ser trasladado a otro centro médico para recibir la atención necesaria.