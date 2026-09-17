Alcalde Galán frena proyecto que ampliaba el tiempo de transbordos en Transmilenio

El proyecto de acuerdo que buscaba ampliar de 125 a 150 minutos la ventana para realizar transbordos sin costo adicional en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fue objetado parcialmente por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La iniciativa había sido aprobada el 23 de agosto de 2026 por la Plenaria del Concejo de Bogotá.

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La propuesta, promovida por el concejal Rubén Torrado, planteaba adicionar 25 minutos al periodo disponible para que los usuarios pudieran hacer transbordos entre servicios zonales, troncales y TransMiCable sin pagar un nuevo pasaje. El argumento central de la iniciativa era que los tiempos de desplazamiento en la ciudad habían aumentado y que los 125 minutos actuales podían resultar insuficientes para determinados recorridos.

¿Por qué Galán objetó el proyecto para ampliar los transbordos de Transmilenio?

La Administración Distrital cuestionó principalmente la competencia del Concejo de Bogotá para modificar directamente la ventana de transbordo. Según el documento de objeción dado a conocer por El Tiempo, los aspectos técnicos, operativos y tarifarios relacionados con el transporte público corresponden a las autoridades distritales.

El Distrito sostuvo que el beneficio de los transbordos hace parte de la estructura tarifaria del SITP y que cualquier modificación debe atender las competencias y procedimientos establecidos para la regulación del sistema. La objeción, según la explicación entregada por la Administración, no se dirige contra el propósito general de mejorar los desplazamientos, sino específicamente contra el artículo que establece el aumento de 125 a 150 minutos.

Otro de los argumentos del Distrito está relacionado con los posibles efectos financieros de la medida. Según las estimaciones presentadas por el Distrito, ampliar en 25 minutos el periodo habilitado para los transbordos sin costo adicional podría generar un aumento cercano al 5,7 % en este tipo de movimientos y una disminución aproximada de $236.081 millones anuales en los ingresos del sistema.

Como antecedente, la Alcaldía citó la modificación realizada en 2025, cuando la ventana de transbordo pasó de 110 a 125 minutos. De acuerdo con las cifras presentadas por el Distrito, ese cambio estuvo asociado con un incremento del 1,9 % en los transbordos y una reducción estimada del recaudo de $81.365 millones.

¿Cuánto tiempo tienen actualmente los usuarios para hacer transbordos?

Actualmente, la ventana mencionada en el proyecto es de 125 minutos, equivalentes a 2 horas y 5 minutos desde el ingreso al sistema. La propuesta aprobada por el Concejo buscaba llevar ese periodo a 150 minutos, es decir, 2 horas y 30 minutos.

Rubén Torrado defendió la ampliación al señalar que los tiempos promedio utilizados para efectuar transbordos han aumentado. Según las cifras citadas en el proyecto, este indicador pasó de 103,28 minutos en 2024 a 117,32 minutos en 2025, un incremento de 14,04 minutos en ese periodo.

El concejal también citó un análisis técnico de diciembre de 2024, desarrollado por la Subgerencia Económica de Transmilenio, según el cual la velocidad promedio del componente zonal en hora pico de la mañana pasó de 26,8 km/h en 2023 a 24,9 km/h en 2024, mientras que en la hora pico de la tarde disminuyó de 25,64 km/h a 23,8 km/h. Torrado relacionó estos datos con las dificultades que tendrían algunos usuarios para completar sus recorridos dentro de la ventana vigente.

La iniciativa también contemplaba que el beneficio de los transbordos pudiera aplicarse a usuarios que pagaran mediante tarjetas personalizadas de débito y crédito, físicas o virtuales, además de tarjetas de abono de recargas mensuales o periódicas, como TransMiPass.

La discusión continuará ahora en el Concejo de Bogotá. La Plenaria deberá estudiar las objeciones presentadas por la Alcaldía y decidir si las acepta o insiste en la iniciativa aprobada en agosto. Si la corporación rechaza los reparos del Distrito, el proyecto será remitido al Tribunal Administrativo, que deberá determinar si las objeciones formuladas tienen fundamento jurídico.