¿Cuándo podrían entregar los restos de Yeison Jiménez a sus familiares y qué sigue en la investigación sobre el siniestro?

Por las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos de los seis tripulantes de la avioneta en la que viajaban el cantante colombiano Yeison Jiménez y parte de su equipo, Medicina Legal informó que no hay unos tiempos definidos para realizar la entrega de sus restos.

El impacto y posterior explosión dificultó el trabajo realizado por las autoridades la noche del sábado y madrugada del domingo para garantizar que Jiménez y su primo, Juan Manuel Rodríguez; personal manager, Óscar Marín; manager, Jefferson Osorio; filmmaker, Weisman Mora, y el capitán Hernando Torres reciban la despedida que se merecen.

¿Qué sigue en la investigación para esclarecer las causas del siniestro?

De momento, la Aeronáutica Civil adelanta una investigación en el departamento de Boyacá, que podría extenderse durante 30 días, antes de responder cuál es la causa principal del siniestro y si tiene que ver con un error humano o falla en la aeronave.

Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación, en compañía de la Policía Judicial, adelantarán una investigación aparte.

Y el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses iniciará los peritajes y pesquisas necesarias para identificar los cuerpos. Este proceso podría tardar horas e, incluso, días.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

De manera preliminar, se sabe que la avioneta de matrícula N325FA, permaneció cinco minutos en el aire, antes de desplomarse en la vereda Romita, a un lado de la carretera que de Paipa conduce al municipio de Duitama, Boyacá.

Noticias RCN habló con un grupo de agricultores que trabajaba en el campo de cebollas en el que la aeronave se vino a tierra, la tarde del sábado (10 de enero), mientras cubría la ruta Paipa – Medellín.

Aunque trataron de ayudar al capitán y sus pasajeros, el fuego los mantuvo lejos hasta que unidades de la Defensa Civil, Policía Nacional, SEI y Bomberos de Paipa y Duitama se presentaron para apagar las llamas y atender el siniestro.