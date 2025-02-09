CANAL RCN
Colombia

¿Hasta cuándo se puede solicitar cupo en colegio para niños de grupos poblacionales priorizados en Bogotá?

La Secretaría de Educación recordó que hasta el 14 de septiembre está habilitada la solicitud de cupo para menores que hagan parte de grupos poblacionales priorizados.

Colegios.
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
12:30 p. m.
La población priorizada como primera infancia, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas, con discapacidad, estudiantes gestantes, con altos niveles de pobreza: estas son algunas de las personas que pueden acceder a este servicio de forma prioritaria.

Este proceso puede hacerse virtual por la página de la entidad y no necesita intermediarios. Los datos que hay que ingresar al sistema son: documento de identidad del estudiante y acudiente, número de celular y correo electrónico. Estos datos servirán para las notificaciones que haga la secretaría.

¿Cómo es el proceso?

Los resultados de la asignación se darán a conocer el próximo 30 de septiembre. Después se realizará la formalización de la matrícula, esto dentro de los cinco días hábiles tras la notificación.

Otro periodo importante es el del 1 al 15 de septiembre. Las mamás, papás y cuidadores de estudiantes antiguos podrán solicitar el traslado entre colegios del Distrito.

Traslado entre colegios

Para hacer la solicitud, se deben cumplir tres aspectos: unificación de hermanos, cambio de residencia a distancia superior a dos kilómetros o uno para estudiante de primera infancia o con discapacidad; y situaciones de fuerza mayor justificadas.

Entre el 2 y 12 de diciembre, los acudientes deberán acercarse al colegio para verificar la disponibilidad. Si nada raro ocurre, se podrá formalizar la matrícula de manera presencial.

Un dato importante es que el traslado de colegio depende si el estudiante pasa el año y la disponibilidad de cupo. Por eso, se recomienda hacer este trámite con tiempo para que no haya imprevistos.

Los niños y niñas de primera infancia pueden ser matriculados en cualquier momento. Los menores que tengan entre cero y tres años reciben atención en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social y los de tres a cinco años en los colegios distritales.

