Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de 71.000 cupos para carreras técnicas y tecnológicas en modalidad virtual y a distancia, como parte de su tercera convocatoria de 2025.

Las inscripciones estarán disponibles del 14 al 19 de agosto, ofreciendo a los colombianos la oportunidad de acceder a formación gratuita y certificada.

Entre las opciones del nivel tecnológico se encuentran programas como Análisis y Desarrollo de Software, Desarrollo de Productos Electrónicos, Gestión Agroempresarial, Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda y Desarrollo Multimedia y Web, todos con reconocimiento académico en el país.

Programas alineados con el mercado laboral

Según Carlos Ospina, director (e) del SENA Caldas, “toda la oferta SENA responde a las necesidades del mercado laboral”, lo que incrementa las posibilidades de inserción laboral para los egresados. En el nivel técnico se destacan áreas como Programación de Software, Proyectos Agropecuarios y Preselección de Talento Humano mediada por Herramientas TIC, formaciones clave para sectores productivos en crecimiento.

Para quienes aún no tengan clara su elección, el SENA pone a disposición su Test de Orientación Vocacional (IPO), una herramienta gratuita con 54 preguntas y análisis en tiempo real, que ofrece recomendaciones personalizadas según el perfil del aspirante. El test está disponible en (www.orientacionvocacional.sena.edu.co).

Requisitos y proceso de inscripción

Para inscribirse, los aspirantes deben ingresar a betowa.sena.edu.co, seleccionar la opción 'Virtual' en la sección 'Nuestra oferta educativa', elegir el programa de interés y completar el formulario de inscripción. Quienes ya cuenten con registro en SOFIA Plus podrán usar sus mismos datos de acceso.

Los requisitos son mínimos: dispositivo con conexión a internet y disponibilidad de cuatro horas diarias para las clases. Además, todos los conocimientos adquiridos pueden ser homologados en universidades del país, lo que facilita la continuidad de estudios superiores.