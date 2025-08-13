CANAL RCN
Economía

Carreras técnicas y tecnológicas gratis: Sena abre convocatoria para 71.000 cupos hasta el 19 de agosto

La tercera convocatoria de 2025 ofrecerá formación gratuita y certificada en programas alineados con las demandas del mercado laboral.

Sena
Foto: Sena.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
08:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de 71.000 cupos para carreras técnicas y tecnológicas en modalidad virtual y a distancia, como parte de su tercera convocatoria de 2025.

Cursos virtuales de cocina gratis en el Sena: así puede inscribirse y obtener su certificado
RELACIONADO

Cursos virtuales de cocina gratis en el Sena: así puede inscribirse y obtener su certificado

Las inscripciones estarán disponibles del 14 al 19 de agosto, ofreciendo a los colombianos la oportunidad de acceder a formación gratuita y certificada.

Entre las opciones del nivel tecnológico se encuentran programas como Análisis y Desarrollo de Software, Desarrollo de Productos Electrónicos, Gestión Agroempresarial, Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda y Desarrollo Multimedia y Web, todos con reconocimiento académico en el país.

Programas alineados con el mercado laboral

Según Carlos Ospina, director (e) del SENA Caldas, “toda la oferta SENA responde a las necesidades del mercado laboral”, lo que incrementa las posibilidades de inserción laboral para los egresados. En el nivel técnico se destacan áreas como Programación de Software, Proyectos Agropecuarios y Preselección de Talento Humano mediada por Herramientas TIC, formaciones clave para sectores productivos en crecimiento.

Para quienes aún no tengan clara su elección, el SENA pone a disposición su Test de Orientación Vocacional (IPO), una herramienta gratuita con 54 preguntas y análisis en tiempo real, que ofrece recomendaciones personalizadas según el perfil del aspirante. El test está disponible en (www.orientacionvocacional.sena.edu.co).

Requisitos y proceso de inscripción

Para inscribirse, los aspirantes deben ingresar a betowa.sena.edu.co, seleccionar la opción 'Virtual' en la sección 'Nuestra oferta educativa', elegir el programa de interés y completar el formulario de inscripción. Quienes ya cuenten con registro en SOFIA Plus podrán usar sus mismos datos de acceso.

Experta advierte que reforma laboral elevaría 130% costos por contratación de aprendices
RELACIONADO

Experta advierte que reforma laboral elevaría 130% costos por contratación de aprendices

Los requisitos son mínimos: dispositivo con conexión a internet y disponibilidad de cuatro horas diarias para las clases. Además, todos los conocimientos adquiridos pueden ser homologados en universidades del país, lo que facilita la continuidad de estudios superiores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Davivienda

Davivienda da a conocer vacantes para este mes de agosto 2025: así puede aplicar

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025 en último sorteo

Loterías

Cayó MiLoto nuevamente en Colombia: este fue el recóndito lugar donde un campesino se hizo millonario

Otras Noticias

Congreso de la República

Así quedó el vehículo en la que iba el congresista Julio César Triana: hubo al menos ocho disparos

El representante y su equipo resultaron ilesos del atentado ocurrido en Huila.

Secretaría de Salud

Distrito impulsa campaña en la que visita casas para ofrecer servicios de salud

Más de 900 sectores han sido visitados. En los próximos días habrá más recorridos.

Copa Sudamericana

Viral: un perro hincha de Fluminense celebró con locura el autogol de Yerson Candelo

La casa de los famosos

Melissa Gate se fue con todo contra Karina García y la modelo la enfrentó: así fue el 'picante' cruce

Perú

Perú detuvo a dos topógrafos colombianos que estaban haciendo mediciones en la isla en disputa