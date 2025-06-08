Caso Miguel Uribe | Fecha en la que sería condenado alias Tianz, el menor que se declaró culpable

A tan solo horas de cumplirse dos meses del atentado armado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio durante un evento de campaña en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, a manos de un menor de 14 años; fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Noticias RCN que alias Tianz, señalado autor material del intento de magnicidio se declaró culpable.

Se trataría del primer implicado en el caso en asumir su responsabilidad en los hechos. El adolescente aceptó los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilícito de armas.

Inicialmente, en la audiencia del 11 de junio, el menor se declaró inocente de los hechos y se manejaba la versión que buscaría un principio de oportunidad con la Fiscalía para quedar en libertad.

¿Cuándo será condenado alias Tianz por el intento de magnicidio contra Miguel Uribe?

Noticias RCN pudo conocer que en tres semanas habría sido fijada la audiencia en la que se conocería la condena que pagaría la primera persona en asumir su responsabilidad en el atentado contra el senador.

De acuerdo con la información obtenida por esta redacción, la fecha en la que alias Tianz será condenado quedó establecida para el próximo 27 de agosto.

El menor que permanece recluido en el búnker de la Fiscalía por requerimiento de protección especial ante la gravedad de los hechos en los que habría incurrido, podría enfrentarse a una condena máxima de ocho años, según lo indica la reglamentación penal para menores en Colombia.

Alias Tianz aceptó cargos después de declararse inocente

En las últimas horas, el menor señalado de ser el autor material del intento de asesinato contra Miguel Uribe decidió asumir su responsabilidad en los hechos aceptando los dos cargos imputados ante un juez.

Sin embargo, el joven de 14 años, el pasado 11 de junio se declaró inocente de las acusaciones de la Fiscalía porque, al parecer, estaría buscando un principio de oportunidad.

El abogado de la víctima, en su momento, le pidió a la justicia garantizar todos los mecanismos para que el menor señalado de cometer el hecho pudiera contarle la verdad al país.

Expertos en derecho penal explicaron que este adolescente incluso se podría enfrentar a una renuncia a la persecución penal por parte de la Fiscalía; si llegase a contar detalles clave para la investigación.

En las próximas semanas se enfrentaría a una condena máxima de ocho años de reclusión en un centro especializado para menores.