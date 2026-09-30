¿Cuándo será el próximo simulacro en Bogotá?: Alcaldía dio recomendaciones para participar

La capital colombiana vivirá una nueva jornada de simulacro con el que se busca preparar a la ciudadanía frente a posibles emergencias generadas por eventuales sismos.

¿Cuándo será el próximo simulacro en Bogotá?

Bogotá vivirá su próximo simulacro el 21 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a.m. Por esto, la Alcaldía de Bogotá se encuentra invitando a los ciudadanos, organizaciones civiles, entidades públicas y privadas, instituciones educativas y conjuntos residenciales a participar.

Dicha jornada tiene el objetivo de enseñar a las personas lo que se debe realizar durante una evacuación ante un eventual sismo o terremoto. Así mismo, busca trabajar la capacidad de reacción de los ciudadanos en momentos de alta complejidad en el Distrito Capital.

Se realizarán ejercicios en donde se pondrá en práctica la posible respuesta ante un sismo de gran magnitud en medio de altas temperaturas, incendios en los Cerros Orientales y la mala condición del aire en la ciudad.

“Estas acciones buscan mejorar la preparación de las familias, empresas, colegios y entidades, para proteger la vida. Cabe resaltar que el IDIGER solo actúa en el Distrito. Para aquellas personas ubicadas en otras zonas o regiones, se les sugiere contactar a la Oficina de Gestión del Riesgo de su territorio para recibir orientación”, aseguró la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo se puede participar en el simulacro?

Para participar se debe contar con un plan familiar o de emergencias. Las personas interesadas en participar deben registrarse en la página oficial que habilitó la Alcaldía de Bogotá en donde se deben registrar datos de la organización y la sede.

Tras realizar la inscripción se debe participar del ejercicio el próximo miércoles 21 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m. Las personas deberán protegerse y dirigirse con calma al punto de encuentro seguro. Deben incluirse los animales de compañía en esta evacuación.

Finalmente, se debe registrar la constancia de la participación al ingresar al sitio web oficial para realizar la evaluación cuantitativa de la experiencia. Allí se podrá descargar la constancia de la participación.