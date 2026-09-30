Movistar Arena cambiará de nombre: confirman cuándo dejará de llamarse así

La imagen del Movistar Arena de Bogotá sin parte de su tradicional aviso en la fachada comenzó a circular en redes sociales y despertó preguntas sobre el futuro del reconocido escenario.

En medio de los comentarios, se confirmó que el recinto cerrará una etapa: después de ocho años, dejará de llevar el nombre de Movistar.

La decisión no implica el cierre de la arena ni la cancelación de su programación. El cambio está relacionado con el nombre comercial que ha acompañado al escenario desde su apertura en 2018.

¿Cuándo dejará de llamarse Movistar Arena?

Por medio de un comunicado, el escenario confirmó que a partir del 31 de octubre de 2026 dejará de llevar oficialmente el nombre de Movistar, poniendo fin a una alianza que se extendió durante ocho años.

“El escenario agradece a Movistar Colombia por haber sido parte fundamental de una historia que transformó el entretenimiento en Colombia. A partir del 31 de octubre de 2026, dejará de llevar el nombre de la compañía, pero continuará como uno de los escenarios de entretenimiento más importantes del país”, señala el comunicado.

Desde su apertura, la arena asegura haber recibido a más de seis millones de personas y más de 1.400 artistas, además de registrar un promedio de 130 eventos cada año.

Durante este periodo, el recinto se convirtió en sede de conciertos de artistas nacionales e internacionales y otros eventos de entretenimiento de gran formato en Bogotá.

¿Qué pasará con el Movistar Arena de Bogotá?

Una de las principales aclaraciones del comunicado es que el escenario continuará funcionando. Por lo tanto, el retiro del nombre Movistar no representa el final de sus actividades.

“Cambia el nombre, no cambia el corazón: inicia una nueva etapa”, indicó el escenario al referirse al proceso que comenzará después de octubre.

“El cambio no representa el final, por el contrario, la arena entra en una nueva etapa con una agenda que confirma la fuerza de la industria del entretenimiento en Colombia”, agregó.

Por ahora, no se ha informado oficialmente cuál será el nuevo nombre que tendrá el escenario. Lo confirmado es que la denominación Movistar Arena llegará a su fin el próximo 31 de octubre, mientras el recinto continuará recibiendo los eventos programados en Bogotá.