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Alcalde de María La Baja inicia trámite de cooperación con la justicia por caso Fondo Sierra Nevada

De acuerdo con el defensor, la decisión de su cliente se produjo después del llamado realizado por el presidente Abelardo de la Espriella.

Justicia.
Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
12:07 p. m.
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El alcalde de María La Baja, Ramiro González, inició un trámite de cooperación con la justicia dentro del proceso conocido como Fondo Sierra Nevada. Así lo informó su abogado, Gustavo Moreno, a través de su cuenta oficial de X.

Ramiro González inicia trámite de cooperación por caso Fondo Sierra Nevada

De acuerdo con el defensor, la decisión de su cliente se produjo después del llamado realizado por el presidente Abelardo de la Espriella y busca contribuir al esclarecimiento de los hechos que están siendo investigados.

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Moreno señaló que la defensa celebra el inicio de este mecanismo, luego de que una juez de la República diera paso a una nueva etapa dentro del proceso penal.

“En el sonado caso conocido como Fondo Sierra Nevada, donde la Fiscalía capturó, imputó y solicitó medida de aseguramiento en contra de varios funcionarios y particulares, hoy celebramos que se inicie un trámite de cooperación de nuestro defendido, el alcalde de María La Baja, Ramiro González”, afirmó el abogado.

Según Moreno, el mecanismo permitirá que González ponga a disposición de las autoridades el material probatorio que se encuentre en su poder y que pueda resultar pertinente para la investigación.

La defensa sostiene que el objetivo es aportar información y elementos objetivos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

El abogado aseguró que la cooperación con la justicia debe contribuir a conocer la verdad y esclarecer lo ocurrido, siempre dentro del marco de la ley y respetando las garantías procesales del alcalde.

“La cooperación no borra el pasado, pero sí es una forma de reparar el daño”, manifestó Moreno.

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Defensa pide garantías para el alcalde

Además de anunciar el inicio del trámite de cooperación, el abogado hizo un llamado a las autoridades para que se adopten medidas que permitan proteger a su representado.

“Pedimos las garantías, pedimos que se le garantice la seguridad y la vida al Dr. Ramiro”, expresó Moreno.

La defensa considera que el proceso entra ahora en una nueva etapa, en la que el alcalde podrá colaborar con las autoridades mediante la entrega de información y elementos probatorios que estén en su poder.

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