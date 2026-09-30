Lamentable: bus de jugadores del Real Cartagena fue atacado con piedras en Barranquilla cuando regresaban a la ciudad

Real Cartagena se enfrentó a Unión Magdalena el martes 29 de septiembre por la fecha 11 de la segunda división del fútbol colombiano en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta; el partido finalizaría con un empate a un gol, pero lamentablemente el resultado sería lo menos importante después de lo sucedido en el regreso de los cartageneros a su ciudad.

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Bus del Real Cartagena fue atacado con piedras en Barranquilla mientras regresaban a la ciudad

Una vez finalizado el partido en Santa Marta, el club cartagenero emprendió su regreso a la ciudad 'amurallada' vía terrestre, teniendo que pasar por Barranquilla, y fue justo en la entrada a dicha ciudad cuando el bus fue atacado con piedras y machetes por, presuntamente, hinchas del Junior de Barranquilla que los estarían esperando en ese punto.

Varios jugadores grabaron videos y tomaron fotografías de las grandes piedras con las que fueron atacados y de los daños que tuvo el vehículo que los transportaba; incluso, uno de los referentes del equipo, Fredy Montero, publicó en sus redes sociales que varios jugadores resultaron lesionados. "Fuimos victimas de ataques con piedras al bus del equipo de jugadores en la entrada a Barranquilla. Tenemos a varios jugadores cortados y sangrando", escribió el delantero que posteriormente publicaría una foto con una de las piedras que impactó al bus.

Los jugadores debieron llegar hasta una estación de Policía y ser escoltados hasta una zona segura; además, informan desde Barranquilla que dos personas fueron capturadas por los actos de violencia.

Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales se pronunció

Acolfutpro se pronunció después de los lamentables hechos de violencia, rechazando la agresión que recibieron los futbolistas, e informaron que el plantel se refugió en una estación de Policía en Barranquilla y agregaron: "La integridad y seguridad de los futbolistas debe estar siempre por encima de cualquier rivalidad deportiva."

También solicitaron a las autoridades una investigación, además de garantizar la seguridad de jugadores y cuerpo técnico.