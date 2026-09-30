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Los renders del nuevo Campín: así será el estadio de Bogotá

Así será el nuevo estadio El Campín: 60.000 hinchas y techo retráctil.

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Foto: captura pantalla @alexisnoticias

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
12:20 p. m.
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El nuevo Campín de Bogotá ya inició su etapa de construcción y tendrá una capacidad proyectada de 60.000 espectadores. El escenario contará con techo retráctil, mayor tecnología y una infraestructura pensada para fútbol y grandes eventos.

Bogotá tendrá un nuevo escenario deportivo. El proyecto para reemplazar el actual estadio Nemesio Camacho El Campín comenzó una nueva etapa este miércoles 30 de septiembre, con una apuesta que cambiará la experiencia de los hinchas y permitirá mantener en funcionamiento el actual escenario mientras se construye el nuevo.

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El alcalde Carlos Fernando Galán y Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, anunciaron el inicio de esta fase del proyecto. La nueva infraestructura tendrá una cifra superior a las proyecciones iniciales.

¿Cómo será el nuevo Campín de Bogotá?

El nuevo estadio estará ubicado en el costado nororiental del actual complejo y tendrá más de 65.000 metros cuadrados de área intervenida. La estructura alcanzará más de 72 metros de altura y contará con 3.080 pilotes.

Uno de los cambios más llamativos será el techo retráctil, que podrá cerrarse en aproximadamente 15 minutos. El objetivo es que las condiciones climáticas no obliguen a suspender o modificar eventos deportivos y de entretenimiento.

El escenario también tendrá una gradería sur retráctil que permitirá reducir el tiempo de montaje para eventos, pasando de aproximadamente siete días a dos.

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La apuesta no estará limitada al fútbol. El nuevo Campín será diseñado para recibir conciertos y otros espectáculos de gran formato, convirtiéndose en uno de los principales escenarios de entretenimiento de Bogotá.

¿Qué tecnología tendrá el nuevo estadio El Campín?

La transformación también llegará a la seguridad y la experiencia de los aficionados.

El proyecto contempla pasar de 192 a 800 cámaras, instalar 185 altavoces y aumentar las luminarias de 250 a 585. También tendrá alrededor de 1.500 puntos de acceso, frente a los 185 contemplados anteriormente.

En materia de seguridad habrá unos 200 torniquetes con reconocimiento facial y cerca de 200 arcos para detección de metales.

Además, el estadio incorporará cerca de 600 sensores apoyados por inteligencia artificial para identificar posibles objetos peligrosos. Otro elemento destacado será una pantalla de aproximadamente 400 metros cuadrados, que Sencia presenta como la más grande de Colombia y Latinoamérica.

El proyecto también contempla que el 20 % de la energía utilizada por el escenario provenga de fuentes renovables mediante paneles solares.

¿Cuándo estará listo el nuevo Campín?

La construcción ya comenzó, pero la entrega del nuevo estadio cambió frente al cronograma que se había manejado inicialmente.

La nueva estimación apunta a diciembre de 2028, debido a los ajustes del proyecto, la ampliación del aforo y las licencias necesarias para desarrollar la obra.

Una de las particularidades del proyecto es que el actual Campín continuará funcionando mientras se construye el nuevo estadio. Una vez terminado el escenario, se contempla la demolición del antiguo recinto.

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Así, Bogotá avanza hacia un estadio con mayor capacidad, tecnología y condiciones para recibir tanto los partidos de los grandes equipos de la capital como eventos internacionales y conciertos.

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