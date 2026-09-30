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Crearon página falsa para pagar el Pico y Placa Solidario en Bogotá: así puede evitar una estafa

Para evitar que los usuarios caigan en esto, se recomienda verificar cuidadosamente la dirección del sitio web antes de ingresar información personal o bancaria.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
11:29 a. m.
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Noticias RCN conoció que delincuentes crearon una página falsa para afectar a aquellos ciudadanos que realizan el trámite del Pico y Placa Solidario en Bogotá.

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Ojo: están estafando al pagar el Pico y Placa solidario

La advertencia se centra en el momento en que los ciudadanos ingresan a plataformas digitales para solicitar el permiso que les permite circular durante los días en que sus vehículos tienen restricción de pico y placa.

De acuerdo con la información divulgada, los delincuentes estarían creando sitios web que imitan la apariencia de la plataforma oficial para llevar a los usuarios a realizar trámites y pagos en portales fraudulentos.

Para evitar que los usuarios caigan en esto, se recomienda verificar cuidadosamente la dirección del sitio web antes de ingresar información personal o bancaria.

La plataforma oficial señalada para realizar el trámite es: picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co

El dominio debe terminar en .gov.co, así es como finalizan todos los sitios oficiales de las entidades del Estado.

Por tanto, los usuarios deben desconfiar de páginas con direcciones diferentes o que utilicen dominios que no correspondan al portal oficial.

El riesgo, según la alerta, aumenta cuando el usuario llega al proceso de pago. En ese momento pueden aparecer ventanas adicionales o enlaces que buscan dirigirlo a otros sitios.

Por esta razón, se recomienda revisar cuidadosamente cada ventana que se abra durante el procedimiento y evitar ingresar datos bancarios si algo resulta extraño o diferente al proceso habitual.

Autoridades piden revisar la información de los portales oficiales

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En el portal oficial se solicitan inicialmente datos relacionados con el conductor y el vehículo, entre ellos el tipo y número de documento, además de información del automotor necesaria para realizar la solicitud.

Si durante el proceso el conductor encuentra una página, ventana o procedimiento que le genera dudas, la recomendación es no continuar con el pago.
En estos casos, lo más seguro es regresar al inicio e ingresar nuevamente al portal oficial para comenzar el trámite desde allí.

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