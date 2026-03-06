Fiscalía moviliza 750 servidores en Bogotá para investigar posibles delitos en elecciones

La Fiscalía General de la Nación activó en Bogotá una estrategia especial de investigación y judicialización para atender posibles delitos durante las elecciones legislativas de este 8 de marzo.

El plan contempla la participación de 750 servidores, entre fiscales, asistentes e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el objetivo de responder de manera rápida ante denuncias relacionadas con irregularidades en el proceso electoral.

La medida fue anunciada por la Seccional Bogotá, que dispuso toda su capacidad investigativa para enfrentar conductas delictivas que puedan presentarse durante la jornada electoral. La estrategia busca fortalecer la vigilancia institucional y garantizar una respuesta oportuna ante eventuales delitos que afecten la transparencia del proceso democrático.

Zonas priorizadas para recibir denuncias durante la jornada electoral

Dentro del plan operativo, la Fiscalía priorizó sectores de alta concentración de votantes, entre ellos Corferias, Centro Comercial Unicentro y la Plaza de Bolívar. En estos lugares se habilitarán puntos especiales de recepción de denuncias para que los ciudadanos puedan reportar posibles delitos electorales.

Estos puntos se sumarán al trabajo que realizan las seis Unidades de Reacción Inmediata (URI) disponibles en la ciudad, las cuales funcionan de manera permanente para atender casos urgentes y recibir información que pueda derivar en investigaciones judiciales.

La estrategia también estará articulada con los reportes de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior. Según la Fiscalía, las denuncias o informaciones relevantes que se reciban tendrán ruta de atención prioritaria, a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial.

Coordinación institucional para prevenir irregularidades electorales

De manera paralela, la Seccional Bogotá adelantará un trabajo coordinado con entidades como la Defensoría del Pueblo, con el fin de conocer oportunamente las alertas tempranas que se emitan en el marco del proceso electoral.

La articulación institucional también incluye a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Policía Nacional de Colombia, entidades con las que se busca fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a posibles irregularidades durante la jornada de votación.

En cuanto a los canales de denuncia, los ciudadanos pueden reportar posibles delitos electorales a través del botón “denuncia fácil” disponible en el portal oficial de la Fiscalía, que permite realizar reportes en línea las 24 horas desde cualquier computador o celular. También está habilitada una llamada virtual en el sitio web de la entidad que conecta con el Centro de Contacto.

La Fiscalía dispuso líneas telefónicas para recibir información: la línea nacional gratuita 122 desde celular y la 018000 912 191. En el micrositio “Elecciones 2026” de la página oficial de la entidad los ciudadanos pueden consultar información sobre delitos electorales, canales de denuncia y orientación para reportar irregularidades.