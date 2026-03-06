CANAL RCN
Colombia

Fiscalía moviliza 750 servidores en Bogotá para investigar posibles delitos en elecciones

La entidad priorizará zonas de alta afluencia de votantes como Corferias, Unicentro y la Plaza de Bolívar, donde se instalarán puntos de denuncia.

Fiscalía General de la Nación
FOTO: Fiscalía

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
06:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación activó en Bogotá una estrategia especial de investigación y judicialización para atender posibles delitos durante las elecciones legislativas de este 8 de marzo.

¡Pilas! Estos serán los cierres viales cerca de Corferias y la Plaza de Bolívar para las elecciones
RELACIONADO

¡Pilas! Estos serán los cierres viales cerca de Corferias y la Plaza de Bolívar para las elecciones

El plan contempla la participación de 750 servidores, entre fiscales, asistentes e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el objetivo de responder de manera rápida ante denuncias relacionadas con irregularidades en el proceso electoral.

La medida fue anunciada por la Seccional Bogotá, que dispuso toda su capacidad investigativa para enfrentar conductas delictivas que puedan presentarse durante la jornada electoral. La estrategia busca fortalecer la vigilancia institucional y garantizar una respuesta oportuna ante eventuales delitos que afecten la transparencia del proceso democrático.

Zonas priorizadas para recibir denuncias durante la jornada electoral

Dentro del plan operativo, la Fiscalía priorizó sectores de alta concentración de votantes, entre ellos Corferias, Centro Comercial Unicentro y la Plaza de Bolívar. En estos lugares se habilitarán puntos especiales de recepción de denuncias para que los ciudadanos puedan reportar posibles delitos electorales.

Estos puntos se sumarán al trabajo que realizan las seis Unidades de Reacción Inmediata (URI) disponibles en la ciudad, las cuales funcionan de manera permanente para atender casos urgentes y recibir información que pueda derivar en investigaciones judiciales.

La estrategia también estará articulada con los reportes de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior. Según la Fiscalía, las denuncias o informaciones relevantes que se reciban tendrán ruta de atención prioritaria, a cargo de fiscales y equipos especializados de policía judicial.

Coordinación institucional para prevenir irregularidades electorales

De manera paralela, la Seccional Bogotá adelantará un trabajo coordinado con entidades como la Defensoría del Pueblo, con el fin de conocer oportunamente las alertas tempranas que se emitan en el marco del proceso electoral.

La articulación institucional también incluye a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Policía Nacional de Colombia, entidades con las que se busca fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a posibles irregularidades durante la jornada de votación.

En cuanto a los canales de denuncia, los ciudadanos pueden reportar posibles delitos electorales a través del botón “denuncia fácil” disponible en el portal oficial de la Fiscalía, que permite realizar reportes en línea las 24 horas desde cualquier computador o celular. También está habilitada una llamada virtual en el sitio web de la entidad que conecta con el Centro de Contacto.

La Fiscalía dispuso líneas telefónicas para recibir información: la línea nacional gratuita 122 desde celular y la 018000 912 191. En el micrositio “Elecciones 2026” de la página oficial de la entidad los ciudadanos pueden consultar información sobre delitos electorales, canales de denuncia y orientación para reportar irregularidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Galán invita a los bogotanos a conectar sus cámaras de seguridad a la red de control en la ciudad

Bogotá

¡Pilas! Estos serán los cierres viales cerca de Corferias y la Plaza de Bolívar para las elecciones

Elecciones en Colombia

¿Dejaron sola a Claudia López? La precandidata responde

Otras Noticias

Subasta

Gran subasta pública en Bogotá: ciudadanos podrán comprar casas y lotes a precios competitivos

Casas, apartamentos y lotes: así será la gran subasta pública que se realizará en Bogotá.

Estados Unidos

Periodista colombiana fue detenida por ICE en Nashville

La comunicadora reside en Estados Unidos desde hace cinco años y fue detenida por agentes de ICE a las afueras de un gimnasio.

Inteligencia Artificial

¿No sabe qué estudiar? Lanzan el primer test gratuito de IA en Colombia: así puede participar

América de Cali

América derrotó con lo justo a Bucaramanga y se metió a la fase de grupos de la Sudamericana

Bogotá

Bogotá se prepara para el pico respiratorio: aumentan alertas por infecciones que afectan a niños, gestantes y adultos mayores