En solo cinco minutos se llenarían nueve articulados de Transmilenio con colados: esto revelaron

El problema de los colados en Transmilenio continúa creciendo y las cifras más recientes revelan la dimensión de esta práctica en Bogotá.

Lo que durante años ha sido uno de los principales desafíos del sistema de transporte público ahora alcanza niveles que preocupan a las autoridades.

Las mediciones anteriores señalaban que aproximadamente el 15% de los usuarios evadía el pago del pasaje. Sin embargo, el indicador aumentó y actualmente se acerca al 20%. En otras palabras, uno de cada cinco pasajeros estaría ingresando de manera irregular al sistema.

¿Cuántas personas se suben a Transmilenio sin pagar el pasaje en cinco minutos?

Una medición realizada por la Personería de Bogotá permitió dimensionar el problema. Durante un periodo de apenas cinco minutos, fueron identificadas 1.442 personas que ingresaron al sistema sin pagar el pasaje.

Andrés Castro, personero de Bogotá, explicó el alcance de este resultado:

En un periodo de cinco minutos, logramos evidenciar 1.442 colados. Esto quiere decir que se podrían llenar cerca de nueve articulados de Transmilenio.

La comparación permite entender la magnitud de la evasión: en el tiempo que toma una medición de cinco minutos, la cantidad de personas que ingresaron irregularmente equivale a llenar aproximadamente nueve buses articulados.

¿Cuántas personas se suben diariamente sin pagar a Transmilenio?

El fenómeno no se limita a casos aislados en estaciones o portales. De acuerdo con las cifras expuestas, cerca del 20% de los pasajeros evade el pago, lo que representa aproximadamente 800.000 personas al día.

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La proporción también permite dimensionar el impacto sobre los usuarios que sí pagan su pasaje y utilizan el sistema de manera regular.

¿Cuánto dinero pierde Transmilenio por los colados?

Además de las dificultades para controlar el ingreso irregular, los colados representan un impacto económico para Transmilenio. Cuando cientos de miles de personas utilizan el servicio sin pagar, el sistema deja de recibir recursos que hacen parte de su financiación.

Según las cifras suministradas por la administración distrital y mencionadas por el personero, las pérdidas asociadas a la evasión del pago ascienden a cerca de $265.000 millones.