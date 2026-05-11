Investigan muerte de bebé de 7 meses en un hogar infantil de Medellín: esto se sabe del caso

Las autoridades de Medellín investigan las circunstancias que rodearon la muerte de un bebé de siete meses que falleció mientras permanecía en un hogar infantil del nororiente de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el pequeño estaba bajo el cuidado del personal del establecimiento, ubicado en el barrio Guadalupe, en la comuna 3, Manrique, cuando fue acostado para descansar durante una siesta.

Sin embargo, tiempo después, los cuidadores se percataron de que el niño no reaccionaba. Aunque intentaron auxiliarlo y realizar maniobras de reanimación, no lograron que despertara.

¿Qué se sabe del bebé que fue entregado sin vida a sus padres en Medellín?

Según el primer reporte oficial, Samir fue llevado a descansar por sus cuidadores como parte de la rutina del hogar infantil. No obstante, cuando intentaron despertarlo, encontraron que no respondía.

Ante la situación, el personal habría intentado reanimarlo y gestionó su traslado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el pequeño falleció.

Por ahora, no se ha establecido qué provocó su muerte ni se ha determinado si existió alguna circunstancia adicional que pudiera explicar lo sucedido.

Los padres del menor señalaron que el niño no presentaba complicaciones de salud conocidas. También manifestaron que esperan los resultados de los procedimientos médico-legales para conocer qué ocurrió.

Medicina Legal deberá establecer las causas de la muerte

La familia está a la espera de los resultados de Medicina Legal, entidad que tendrá la responsabilidad de adelantar los estudios correspondientes para determinar la causa del fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no han entregado una conclusión sobre lo sucedido y el caso continúa bajo investigación.

Noticias RCN también estableció contacto con el padre del bebé, quien manifestó que la familia espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la muerte de su hijo.

Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento a la familia

Desde la administración distrital informaron que están acompañando a los padres del pequeño mediante atención psicosocial y apoyo en los procedimientos que deben adelantar ante las entidades competentes.

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, explicó que el Distrito está prestando asistencia psicológica y jurídica, además de realizar gestiones ante la Fiscalía y Medicina Legal.

En este momento le damos la solidaridad a la familia, a la mamá y al papá del niño que falleció, y donde las autoridades competentes registrarán las investigaciones.

La Alcaldía también indicó que está apoyando a los familiares con los trámites relacionados con el auxilio funerario.