Universidad Javeriana se pronunció tras el robo de varios objetos a siete estudiantes dentro del campus

Un partido de fútbol entre estudiantes de diferentes facultades terminó en un hecho de inseguridad dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá.

Al finalizar el encuentro, varias jóvenes se dirigieron al vestidor de mujeres para recoger sus objetos personales, pero se encontraron con que sus pertenencias habían sido hurtadas.

De acuerdo con la información conocida, siete estudiantes resultaron afectadas. Entre los elementos que les habrían robado se encuentran computadores, tabletas, celulares y otros objetos personales que habían dejado en ese espacio mientras participaban en el partido.

¿Qué respondió la Universidad Javeriana por el robo a sus estudiantes?

A través de un comunicado, la Universidad Javeriana lamentó lo ocurrido durante la noche del miércoles 4 de noviembre y confirmó que el hurto afectó las pertenencias de siete estudiantes en el vestidor femenino de la cancha de fútbol.

La institución aseguró que el bienestar y la seguridad de su comunidad educativa son una prioridad y anunció varias medidas para atender a las jóvenes afectadas.

En primer lugar, acompañará a cada estudiante durante el proceso de presentación de su denuncia individual. Además, interpondrá una denuncia institucional y activará el procedimiento correspondiente para reclamar la póliza de seguros.

La universidad también indicó que trabaja de manera conjunta con las autoridades para recopilar la información necesaria y contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

¿Qué harán para identificar a los responsables del robo?

Otro de los anuncios de la institución tiene que ver con las condiciones de seguridad en las zonas deportivas. La Javeriana informó que revisará las medidas y los protocolos de ingreso a estos espacios para identificar posibles fallas y fortalecer los controles que sean necesarios.

Como parte de la atención a las afectadas, la universidad habilitó el correo del director de Recursos Físicos, Luis Felipe Zuluaga (lfzuluaga@javeriana.edu.co), para que las estudiantes puedan comunicarse directamente y recibir acompañamiento.

Por ahora, se espera que las investigaciones permitan establecer cómo se produjo el hurto, quiénes ingresaron al vestidor y qué ocurrió con los elementos personales de las siete estudiantes.