Cayeron 'Los Delfines' en Bogotá: operaban como una red de proxenetismo de menores en moteles

Las autoridades desarticularon en Bogotá una presunta estructura delincuencial señalada de utilizar a adolescentes de 14 y 15 años para someterlas a explotación sexual.

El operativo se llevó a cabo mediante cinco diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar, donde fueron capturadas cuatro personas que, de acuerdo con las investigaciones, cumplirían diferentes funciones dentro de esta organización.

¿Cómo funcionaba la red de explotación sexual de menores en Bogotá?

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, los encuentros se realizaban en un inmueble que operaba bajo la apariencia de un motel.

Las adolescentes permanecían en los alrededores del establecimiento, donde eran abordadas por posibles clientes. Según las autoridades, no existían horarios definidos para estas actividades.

Los investigadores identificaron diferentes responsabilidades entre los presuntos integrantes de la estructura. Uno de ellos, conocido con el alias de Juancho, habría administrado el establecimiento y facilitado tanto el ingreso de las menores como la entrega de documentos de identificación falsos.

Por otra parte, alias Luisa y alias Guadalupe, quienes aparentemente se desempeñaban como camareras, presuntamente les suministraban preservativos y bebidas alcohólicas a las adolescentes.

La distribución de estas funciones habría permitido que la estructura mantuviera el funcionamiento de las actividades ilegales y ocultara la participación de menores de edad.

Uno de los capturados sería un cliente frecuente

Entre los detenidos también se encuentra un hombre conocido como alias Mico, señalado de ser uno de los clientes habituales de las adolescentes.

Uno de los episodios documentados durante la investigación reviste especial gravedad. Según las autoridades, este hombre habría suministrado sustancias a una de las menores para dejarla en estado de indefensión y acceder sexualmente a ella, luego de que la adolescente se negara a cumplir sus exigencias.

El señalado registra antecedentes en los sistemas de información de las autoridades por los delitos de daño en bien ajeno, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

Cuatro capturados fueron enviados a prisión

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fueron procesados por los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad.

Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.