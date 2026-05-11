66.000 pasajeros resultaron afectados por falla en los radares del aeropuerto El Dorado

66.000 pasajeros se han visto afectados por la falla registrada en los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

En la jornada del miércoles, el caos reinó en la terminal aérea durante dos horas, en las que los vuelos no pudieron despegar.

Pasajeros nacionales e internacionales se quejaron del cambio en su itinerario y del riesgo de no llegar a tiempo a sus compromisos.

Controladores advierten que quedaron a ciegas durante casi dos horas:

Bajo condición de anonimato, controladores aéreos de la terminal advirtieron que no solo el itinerario, sino que la seguridad de los vuelos también estuvo en riesgo.

Uno de ellos indicó: “Quedamos ciegos. Gracias a Dios en esta ocasión no nos fallaron las comunicaciones. La falla duró más de hora y media; no tenemos antecedentes de una falla de esta magnitud en Colombia”.

Y es que “en un solo minuto todo es crítico. Ahora, dimensionemos todo este tiempo que duró la falla”.

La inversión en sistemas de ayuda es millonaria, pero los trabajadores del sector advierten que no se ve:

Martín Peñalosa, vicepresidente del sindicato de la Aeronáutica Civil, señaló, tras la falla registrada en El Dorado, que “la inversión que se ha hecho en sistemas de ayuda a la navegación aérea, incluidos sistemas de vigilancia, radar, comunicaciones y meteorología, ha representado una gran cantidad de dinero”.

Aun así, los trabajadores del sector aseguran que no se ve y que debe mejorar el mantenimiento de la infraestructura aérea.