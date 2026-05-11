CANAL RCN
Colombia

66.000 pasajeros resultaron afectados por falla en los radares del aeropuerto El Dorado

Controladores aéreos advierten que quedaron “ciegos” durante hora y media el miércoles, 4 de noviembre.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
01:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

66.000 pasajeros se han visto afectados por la falla registrada en los radares del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

En la jornada del miércoles, el caos reinó en la terminal aérea durante dos horas, en las que los vuelos no pudieron despegar.

Pasajeros nacionales e internacionales se quejaron del cambio en su itinerario y del riesgo de no llegar a tiempo a sus compromisos.

Reportan fallas en el sistema de radares del aeropuerto El Dorado: vuelos cancelados y retrasos en itinerarios
RELACIONADO

Reportan fallas en el sistema de radares del aeropuerto El Dorado: vuelos cancelados y retrasos en itinerarios

Controladores advierten que quedaron a ciegas durante casi dos horas:

Bajo condición de anonimato, controladores aéreos de la terminal advirtieron que no solo el itinerario, sino que la seguridad de los vuelos también estuvo en riesgo.

Uno de ellos indicó: “Quedamos ciegos. Gracias a Dios en esta ocasión no nos fallaron las comunicaciones. La falla duró más de hora y media; no tenemos antecedentes de una falla de esta magnitud en Colombia”.

Y es que “en un solo minuto todo es crítico. Ahora, dimensionemos todo este tiempo que duró la falla”.

Operarios del aeropuerto El Dorado fueron capturados: trataban de colar cocaína en un vuelo internacional
RELACIONADO

Operarios del aeropuerto El Dorado fueron capturados: trataban de colar cocaína en un vuelo internacional

La inversión en sistemas de ayuda es millonaria, pero los trabajadores del sector advierten que no se ve:

Martín Peñalosa, vicepresidente del sindicato de la Aeronáutica Civil, señaló, tras la falla registrada en El Dorado, que “la inversión que se ha hecho en sistemas de ayuda a la navegación aérea, incluidos sistemas de vigilancia, radar, comunicaciones y meteorología, ha representado una gran cantidad de dinero”.

Aun así, los trabajadores del sector aseguran que no se ve y que debe mejorar el mantenimiento de la infraestructura aérea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

¿Qué se sabe sobre el accidente de un bus de Capillas de la Fe? Esta hipótesis se maneja

Bogotá

Universidad Javeriana se pronunció tras el robo de varios objetos a siete estudiantes dentro del campus

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema ordenó investigación en el Senado por el caso de los ‘sexocontratos’

Otras Noticias

Navidad

Tren de la Navidad 2026 en Bogotá: fechas, precios, horarios y dónde comprar los tiquetes

La experiencia navideña tendrá recorridos nocturnos entre Bogotá y Chía, con paradas para tomarse fotografías y disfrutar de un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Reino Unido

Actor y exesposo de Katy Perry, Russell Brand, es declarado culpable de violación y agresión sexual

Su condena se dará a conocer el lunes nueve de noviembre. El juez del caso, Joel Bennathan, advirtió que será “considerable”.

Estadio El Campín

En América de Cali se quejaron del estado de El Campín tras el empate ante Millonarios

Conciertos

Festival Estéreo Picnic 2027: cartel por días, artistas y fechas de preventa de boletería

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia