En América de Cali se quejaron del estado de El Campín tras el empate ante Millonarios

Este miércoles 4 de noviembre, Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín de Bogotá, en el regreso del fútbol al máximo escenario deportivo de la capital tras el concierto de Ryan Castro el 31 de octubre.

Aunque el escenario deportivo tenía un buen estado aparente y el juego se desarrolló con normalidad, tras el pitazo final hubo reparos por parte de los protagonistas. Desde América de Cali aseguraron que la cancha no estaba en óptimas condiciones.

¿Qué dijeron sobre el estado de El Campín?

Nicolás Hernández, jugador de América de Cali y que actuó como titular en este compromiso, habló en rueda de prensa tras el final del partido y comentó que la cancha tenía desperfectos que impidieron un mejor espectáculo entre dos históricos del fútbol colombiano.

Yo creo que siempre que he venido, la grama está bien, también cuando jugué en Santa Fe siempre estaba bien. Es un estadio principal en el país y no debería estar en esas condiciones ya que no presta para un buen fútbol. Si no está en condiciones es difícil dar un espectáculo que es lo que la gente quiere.

Hernández señaló que no es una queja por parte de los jugadores de América de Cali, dejando claro que el estado del campo es una situación que afecta a ambos planteles, pero insistió en que se dificulta la posibilidad de mostrar un mejor nivel.