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Actor y exesposo de Katy Perry, Russell Brand, es declarado culpable de violación y agresión sexual

Su condena se dará a conocer el lunes nueve de noviembre. El juez del caso, Joel Bennathan, advirtió que será “considerable”.

Foto: AFP
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AFP

noviembre 05 de 2026
01:13 p. m.
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Tras ser declarado culpable por cuatro delitos de índole sexual, el actor y comediante británico Russell Brand aguardará entre rejas la sentencia que el juez que lleva su caso dará a conocer el lunes 9 de noviembre.

La decisión fue emitida el jueves 5 de noviembre por el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde un jurado concluyó que el exesposo de la estrella del pop Katy Perry, violó a una seguidora de 21 años y agredió sexualmente a otras tres mujeres, en hechos ocurridos entre 1999 y 2009.

Brand, de 51 años, fue enviado a prisión preventiva de forma inmediata tras escuchar el veredicto y la magnitud de su eventual condena fue anticipada por el juez Joel Bennathan, que advirtió al procesado que le aguarda una “pena de prisión considerable”.

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La Fiscalía describe Brand como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”

El proceso legal, que contó con las declaraciones presenciales de seis denunciantes, derivó en una absolución parcial para Brand respecto a dos acusaciones de violación y un cargo por intento de agresión sexual.

Pese a que mantuvo su versión a lo largo del litigio e insistió rotundamente en su inocencia, la fiscalía lo retrató durante el proceso como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

De hecho, el detective Andy Furphy, superintendente y detective de la Policía Metropolitana, advirtió que "Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo".

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Otras acusaciones en su contra se conocieron durante el caso: una de las denunciantes habría sido menor de edad

Tras el dictamen, la Policía Metropolitana de Londres emitió un comunicado, en el que reconoció a las denunciantes por su “extraordinario valor, fortaleza y determinación”.

De acuerdo con la fiscalía, el procesado se valió de su prominencia y poder mediático para agredir a sus víctimas, con una sensación de impunidad que crecía junto a su fama.

En medio del caso trascendieron acusaciones adicionales por presunta violación a otras dos mujeres. Una de ellas habría tenido 16 años cuando ocurrieron los hechos; por lo que el actor podría enfrentarse a nuevos delitos.

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