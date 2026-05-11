Actor y exesposo de Katy Perry, Russell Brand, es declarado culpable de violación y agresión sexual

Tras ser declarado culpable por cuatro delitos de índole sexual, el actor y comediante británico Russell Brand aguardará entre rejas la sentencia que el juez que lleva su caso dará a conocer el lunes 9 de noviembre.

La decisión fue emitida el jueves 5 de noviembre por el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde un jurado concluyó que el exesposo de la estrella del pop Katy Perry, violó a una seguidora de 21 años y agredió sexualmente a otras tres mujeres, en hechos ocurridos entre 1999 y 2009.

Brand, de 51 años, fue enviado a prisión preventiva de forma inmediata tras escuchar el veredicto y la magnitud de su eventual condena fue anticipada por el juez Joel Bennathan, que advirtió al procesado que le aguarda una “pena de prisión considerable”.

La Fiscalía describe Brand como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”

El proceso legal, que contó con las declaraciones presenciales de seis denunciantes, derivó en una absolución parcial para Brand respecto a dos acusaciones de violación y un cargo por intento de agresión sexual.

Pese a que mantuvo su versión a lo largo del litigio e insistió rotundamente en su inocencia, la fiscalía lo retrató durante el proceso como un depredador sexual “despiadado, calculador y manipulador”.

De hecho, el detective Andy Furphy, superintendente y detective de la Policía Metropolitana, advirtió que "Brand utilizó su influencia, su posición y su fama para aprovecharse de las mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas. A medida que aumentaba su notoriedad, también lo hacía su sensación de tener derecho a todo".

Otras acusaciones en su contra se conocieron durante el caso: una de las denunciantes habría sido menor de edad

Tras el dictamen, la Policía Metropolitana de Londres emitió un comunicado, en el que reconoció a las denunciantes por su “extraordinario valor, fortaleza y determinación”.

De acuerdo con la fiscalía, el procesado se valió de su prominencia y poder mediático para agredir a sus víctimas, con una sensación de impunidad que crecía junto a su fama.

En medio del caso trascendieron acusaciones adicionales por presunta violación a otras dos mujeres. Una de ellas habría tenido 16 años cuando ocurrieron los hechos; por lo que el actor podría enfrentarse a nuevos delitos.