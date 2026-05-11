¿Qué se sabe sobre el accidente de un bus de Capillas de la Fe? Esta hipótesis se maneja

Este jueves 5 de noviembre se presentó un grave accidente en la vía que conecta a Mosquera con La Mesa, en Cundinamarca.

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El hecho se registró a las 9:20 a.m., momento en el que se volcó un bus que era de la funeraria Capillas de la Fe. El accidente se dio en el kilómetro 98 y dejó, hasta el momento, seis heridos.

Accidente dejó seis heridos

La situación ha sido atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bojacá, Tena y Mosquera, así como por los organismos de socorro locales. Las autoridades precisaron que el bus acompañaba al carro en el que iba el féretro de un hombre con destino a Girardot.

Por su parte, se supo que los lesionados tienen traumas craneoencefálicos moderados, laceraciones en las piernas y contusiones en los brazos.

En cuanto a las hipótesis, la principal que se maneja es que el vehículo supuestamente presentó un daño en el sistema de frenos y, cuando fue a tomar la curva, se salió de la vía para terminar volcado de un costado.

¿Qué hacer en un accidente de bus?

La agencia Arnold & Itkin Trial Lawyers explica en su página web las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de quedar en medio de un accidente de bus.

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Por un lado, es clave permanecer en la escena y, en caso de estar en condiciones, comunicarse con las autoridades competentes para que lleguen en el menor tiempo posible.

Mientras acuden los profesionales, una sugerencia es tomar fotografías o recopilar información. Esto podría ser de gran ayuda a la hora de esclarecer lo ocurrido.