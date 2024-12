¿Cuántas reformas tributarias se necesitarían para soportar el nuevo Sistema General de Participaciones?

En horas de la noche del 2 de diciembre la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la transformación del Sistema General de Participaciones, con lo que el monto de las transferencias pasó de 20% a 39,5%.

El SGP es el proceso por el cual desde el Gobierno se hacen transferencias de los recursos necesarios para atender servicios básicos a los municipios, distritos y departamentos.

Este nuevo monto fue aprobado a pesar de que durante el avance del debate se denunciaron varios vicios.

Para hablar de este nuevo proyecto, Noticias RCN contactó a la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien presentó una proposición de archivo del proyecto al que le falta la sanción presidencial para volverse ley de la República.

¿Qué pasó, por qué no se escucharon las voces dentro y fuera del Congreso que decían que el proyecto era prácticamente inviable?

Yo creo que se escucharon las voces necesarias, lo que sucede es que el Congreso no quiso escucharlas. Nosotros tuvimos a los grandes expertos de este país hablando en contra de esta reforma, vimos a Fedesarrollo, al Banco de la República -que creo que es bastante importante esa voz- y al Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtiendo los riesgos enormes.

Vamos a la quiebra del Estado colombiano con esta reforma. Realmente es una reforma bastante irresponsable que pone en peligro las finanzas del país.

¿Qué tan viable es esta reforma?

Yo quiero hacer una claridad a la ciudadanía, porque yo hice un derecho de petición hace unas semanas pidiéndole al Gobierno Nacional, particularmente el Ministerio de Hacienda que me precisará cuál sería el costo de esta reforma para los colombianos, me dice que la reforma puede llegar a ascender a los 263 billones de pesos, pero me dice que hoy no tienen los recursos y que eso le costaría al país nueve reformas tributarias.

Entonces esta reforma, quiero que escuchen muy bien a los colombianos, que lo dice el mismo Ministerio de Hacienda, tiene que ir acompañada de nueve reformas tributarias para que sea una realidad.

¿Cuál sería el porcentaje responsable para hacer esas transferencias a las regiones?

Yo creo que todos estamos en tónica con la descentralización, es lo necesario. Pero lo responsable hubiese sido primero determinar cuál sería la responsabilidad que podría llegar a asumir los centros territoriales y posteriormente identificar el porcentaje, porque el porcentaje puede ser completamente distinto para un municipio de sexta categoría o un municipio de primera categoría.

El nivel de ejecución que pueden llegar a tener los municipios difieren entre uno y otro, entonces lo responsable, según el comité de expertos que ya se había reunido hace algunos años, es que las transferencias llegarán al 31% no al 39% como sucedió en esta oportunidad.

El gobierno puede insistir en que de todos modos necesita más plata.

No, lo que necesitamos es que el gobierno ejecute la plata que hoy tiene guardada y que ha sido incapaz de ejecutar.

Vimos ayer cómo salieron los reportes de que el Ministerio de Igualdad tiene un rubro alrededor de 9 millones de pesos sin ejecutar, entonces yo creo que antes de que piensen en reformas tributarias de leyes de financiamiento ejecuten la plata que tienen y gobiernen bien.