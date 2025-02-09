¿Cuánto duró el viaje en barco desde China hasta Cartagena del primer tren del Metro de Bogotá?

El arribo del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena es un hecho histórico para quienes llevan décadas esperando la consolidación de este sistema de transporte masivo.

El trayecto marítimo, el proceso de desembarque y el plan de pruebas en la ciudad son pasos claves para la entrada en operación de la Línea 1, que contará con 30 trenes en total.

¿Cuánto duró el viaje en barco del primer tren del Metro de Bogotá?

El primer tren del Metro de Bogotá inició su recorrido desde el puerto de Qingdao, en China, el 3 de agosto de 2025.

Durante un mes, la embarcación atravesó mares y océanos hasta alcanzar territorio colombiano el 2 de septiembre, cuando finalmente arribó al puerto de Cartagena. De esta manera, completó un trayecto marítimo de 30 días.

Ahora, con la llegada al país, se activa el proceso logístico de descargue que, según las autoridades, tardará cerca de ocho horas.

Este procedimiento contempla varias etapas: la preparación del desembarque con la respectiva inspección, el levantamiento con grúa, el posicionamiento de los vagones en la cama baja y el aseguramiento para garantizar un transporte seguro hacia la capital.

¿Qué pasará cuando el primer tren del Metro llegue a Bogotá?

En Bogotá, el tren será trasladado hasta el patio taller, infraestructura clave donde comenzarán las pruebas estáticas y dinámicas.

Estas se llevarán a cabo en un tramo de 1.000 metros de vía férrea y permitirán verificar el desempeño de los sistemas, la seguridad de los equipos y la operación en condiciones reales antes de que se habilite el servicio.

Finalmente, el proyecto contempla la llegada de 30 trenes, cada uno conformado por seis vagones. El primero de ellos ya se encuentra en Colombia y será el encargado de abrir la fase de ensayos técnicos, que marcarán el inicio de un proceso esperado.